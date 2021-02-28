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Митрополит РПЦ рассказал, как Церковь участвует в воспитании воинов
Митрополит РПЦ рассказал, как Церковь участвует в воспитании воинов
Русская православная церковь поддерживает спортивное движение, в том числе единоборства, возращение норм ГТО, развитие клубов и секций, чтобы воспитывать... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:27
2021-02-28T10:27
2021-02-28T10:34
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
пушкино
единоборства
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает спортивное движение, в том числе единоборства, возращение норм ГТО, развитие клубов и секций, чтобы воспитывать воинов, и в то же время, сохранить в них "дух христианской морали и нравственности", заявил в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан."Мы живем в мире, где у разных стран и народов разные интересы. Наша держава существует лишь только потому, что мы умеем защищаться и воевать. И наша задача – воспитывать воинов. При ее решении для нас наиболее важна евангельская заповедь – "нет выше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих". Вот именно в этом ключе мы воспитываем молодежь. И для этого у нас существует спортивное движение, для этого – возращение норм ГТО, развитие клубов и секций. Русская православная церковь все это поддерживает", - сказал митрополит Митрофан.Вместе с тем, по его словам, задача РПЦ в том, чтобы в "атмосфере соперничества и агонизма", который присутствует в единоборствах, не исчез "дух христианской морали и нравственности"."Доброта, милосердие – это признак силы, а не слабости, человек немилосердный и жестокий – слаб, он просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек", - подчеркнул иерарх.Он посоветовал спортсменам-бойцам гасить конфликты добротой и применять силу вне ковра только для защиты, а в поединке – уважать соперника и оставаться христианином.Полный текст интервью с митрополитом Митрофаном читатйе на сайте ria.ruВ Русской православной церкви ежегодно проводят Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского". В этом году в феврале на фестивале в подмосковном Пушкино организовали турниры по 16 направлениям, в том числе боевому самбо и карате. Гости также смогли встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, круглые столы и конференции.
https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599288228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, пушкино, единоборства
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает спортивное движение, в том числе единоборства, возращение норм ГТО, развитие клубов и секций, чтобы воспитывать воинов, и в то же время, сохранить в них "дух христианской морали и нравственности", заявил в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
"Мы живем в мире, где у разных стран и народов разные интересы. Наша держава существует лишь только потому, что мы умеем защищаться и воевать. И наша задача – воспитывать воинов. При ее решении для нас наиболее важна евангельская заповедь – "нет выше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих". Вот именно в этом ключе мы воспитываем молодежь. И для этого у нас существует спортивное движение, для этого – возращение норм ГТО, развитие клубов и секций. Русская православная церковь все это поддерживает", - сказал митрополит Митрофан.
Вместе с тем, по его словам, задача РПЦ в том, чтобы в "атмосфере соперничества и агонизма", который присутствует в единоборствах, не исчез "дух христианской морали и нравственности".
"Доброта, милосердие – это признак силы, а не слабости, человек немилосердный и жестокий – слаб, он просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек", - подчеркнул иерарх.
Он посоветовал спортсменам-бойцам гасить конфликты добротой и применять силу вне ковра только для защиты, а в поединке – уважать соперника и оставаться христианином.
Полный текст интервью с митрополитом Митрофаном читатйе на сайте ria.ru
В Русской православной церкви ежегодно проводят Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского". В этом году в феврале на фестивале в подмосковном Пушкино организовали турниры по 16 направлениям, в том числе боевому самбо и карате. Гости также смогли встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, круглые столы и конференции.