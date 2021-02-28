https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599274499.html

Митрополит РПЦ: "бои без правил" – антихристианские

Митрополит РПЦ: "бои без правил" – антихристианские

Русская православная церковь поддерживает Международный фестиваль единоборств "Кубок равноапостольного Николая Японского". О том, когда надо "подставить другую... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:00

2021-02-28T09:00

2021-02-28T09:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает Международный фестиваль единоборств "Кубок равноапостольного Николая Японского". О том, когда надо "подставить другую щеку", о "боях без правил", нормах ГТО, а также о том, как бойцу "не потерять душу" и по-христиански относиться к сопернику, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Беседовал Артем Буденный.- Владыка Митрофан, есть заповедь любви к ближнему. Твой ближний – соперник на ковре. Как к нему с любовью относиться, в чем это будет выражаться? - Мы живем в мире, где у разных стран и народов разные интересы. Наша держава существует лишь только потому, что мы умеем защищаться и воевать. И наша задача – воспитывать воинов. При ее решении для нас наиболее важна евангельская заповедь – "нет выше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих". Вот именно в этом ключе мы воспитываем молодежь. И для этого у нас существует спортивное движение, для этого – возращение норм ГТО, развитие клубов и секций. Русская православная церковь все это поддерживает. Но задача ее и в том, чтобы в этой атмосфере соперничества, агонизма, который неизбежно присутствует в единоборствах, не исчез дух христианской морали и нравственности. Доброта, милосердие – это признак силы, а не слабости, человек немилосердный и жестокий – слаб, он просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек. К сожалению, человек, который лишен этих качеств – добра, милосердия, любви, готов еще и добить лежащего, как мы это часто видим по телевизору. Это признак слабости, отсутствие благородства, широты души. - Иисус Христос учил: "кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Евангелие от Матфея). Сочетается ли это со спортом, тем более единоборствами?- О цитате из "Нагорной проповеди" - надо внимательно рассмотреть весь контекст и, кроме того, представить страшную моральную атмосферу, царившую тогда в обществе.Любой спортсмен, сильный человек, прежде всего, уважает своего ближнего. В неприятной ситуации по-настоящему сильный человек будет стремиться погасить конфликт добротой и выдержкой. Прежде чем он использует свои боевые возможности, непременно постарается ответить добром на агрессию, показать добрый пример христианского поведения. Каждый согласится, что это бывает чрезвычайно непросто, но тут и сокрыт главный духовный подвиг.Если же спортсмен видит, что ничего не получается, что человек потерял ориентиры, и особенно, если могут пострадать беззащитные и невинные, то он вынужден защищаться и защищать. То есть это всегда крайняя мера. - В жизни уступать – понятно. Но в спорте – как можно уступать: человек не выиграет, если не побьет другого? - Насчет побить – это относится больше к страшному, кровавому спорту, который называется "бои без правил". Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причем надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам – провел прием, получил очки, зафиксировали победу. Религия – это всегда свод правил, этических норм. А в боях без правил, получается, они отброшены. - Идея соревнований – ты должен победить, не только самого себя, но и другого человека, который неизбежно будет проигравшим и которому будет больно от этого. Как это видится с христианской точки зрения? - Учение Христа осуждает насилие, связанное с унижением одного человека другим. Христианин руководствуется известным принципом: "Поступай с другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой". В спортивном поединке этот принцип вполне соблюдается, так как два человека добровольно принимают правила этого вида боя, и соответственно, неизбежные болевые и прочие негативные ощущения в ходе этой борьбы. Никто никого не насилует, не заставляет. Участники выходят на соревнование, желая показать уровень своего мастерства, свои достижения в том или ином виде боевого искусства.Что касается боли, усталости и прочего, то умение терпеть - один из важнейших аспектов христианской аскезы. Соблюдается и принцип равных возможностей: весовые, возрастные и прочие категории. То есть здесь присутствует справедливость. При этом мы, конечно, чувствуем некое противоречие, потому что все соревновательные виды спорта родом из языческих времен. Тут каждый спортсмен должен понять, не слишком ли он страстен, нет ли в нем ненависти и других нехороших чувств. Как я сказал, милосердие, доброта – признак силы. Нужно, чтобы это жило в сердце человека. Это сложный путь спортсмена-христианина, но без этого он проиграет большую борьбу за свою душу. - То есть в каких-то случаях нужно, например, несильно ударить? - Спортсмен должен видеть, если соперник очевидно слабее, если сейчас можно его повредить. Можно пойти по одному пути - и бить, пока другой сознание не потеряет, как в "боях без правил", а можно всегда оставаться человеком, христианином. Это все решает каждый сам – взвешивает в своем сердце на каждом поединке. Гораздо проще без этого: знай себе – лупи, пока не добьешь. Попытаться совместить несовместимое – задача непростая, но за нее и награда будет больше – спасение человеческой души. - Есть границы физические и психологические. Когда кто-то пытается, например, "сесть тебе на шею", как должен вести себя христианин: уступить или отстоять себя? - Мы, прежде всего, должны являть пример. Если мы уже стали христианами, обрели это духовное сокровище, то мы должны человеку, который далек от этого всего, являть пример лучшего: любви, прощения, милосердия. Люди, увидев, что есть другой мир, другие ценности, почувствуют, что здесь правда и истина. Явить пример лучшего, это то, чем занимались наши миссионеры, начиная с апостолов и заканчивая Николаем Японским (Николай Касаткин, 1836-1912 – основатель Православной церкви в Японии - ред.).- Ежегодно Русская церковь проводит международный фестиваль единоборств "Кубок равноапостольного Николая Японского". Какой пример дает святитель Николай его участникам?- Первый японец, который принял христианство благодаря святителю Николаю, был самураем, роином. Он пришел убить Николая Японского. И у них состоялась беседа. - Николай: За что ты хочешь убить меня?- Самурай: Ты хочешь погубить нас.- Как ты можешь ненавидеть то, чего не знаешь, ты же даже не спросил, во что я верю, что я говорю. - Хорошо, я послушаю, расскажи…И кончилось тем, что этот человек стал первым японцем - православным священником, принял имя Павел. То есть святитель Николай показал пример, исцелил душу человека, который хотел его убить. Каждый должен по мере сил показывать лучшее. И, как говорил Серафим Саровский: "спаси себя - и вокруг тебя спасутся тысячи". ("Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя" - ред.).

https://ria.ru/20210202/khachaturyan-1595767885.html

https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598978079.html

https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598953696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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