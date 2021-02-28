https://ria.ru/20210228/usloviya-1599331697.html
Экс-заключенные рассказали о "жесточайших" условиях в колонии Навального
Экс-заключенные рассказали о "жесточайших" условиях в колонии Навального
Экс-заключенные рассказали об условиях содержания в исправительной колонии № 2 в Покрове, куда мог попасть Алексей Навальный. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:42
2021-02-28T17:42
2021-02-28T21:23
константин котов
дмитрий демушкин
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
покров
владимирская область
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экс-заключенные рассказали об условиях содержания в исправительной колонии № 2 в Покрове, куда мог попасть Алексей Навальный.В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что основателя ФБК* доставили в исправительную колонию во Владимирской области, после прохождения карантина его распределят в отряд. По приговору суда Навальный должен находиться в колонии общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: № 2 в городе Покров и № 5 во Владимире. В колониях РИА Новости заявили, что пока у них нет сведений о прибытии осужденного.Как отметил в разговоре с РИА Новости один из организаторов "Русских маршей", националист Дмитрий Демушкин, ИК-2 считается "самой жесткой колонией в России, об этом знают почти все осужденные". Он рассказал, что отбывал наказание в спецблоке этой ИК. Демушкина осудили на 2,5 года за экстремизм. В феврале 2019 года Петушинский суд Владимирской области досрочно освободил его из-за частичной декриминализации статьи УК России об экстремизме.Он уверен, что сотрудники ФСИН не будут применять насилие в отношении Навального, если он окажется в этой колонии, но поместят в сектор усиленного контроля А — там осужденный будет в стационарном положении: руки всегда за спиной, голова опущена вниз, можно только сидеть или стоять, разговаривать с другими осужденными запрещено."Там не камеры, там бараки от 60 до 100 человек. Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь, быстро ходишь три раза в столовую. Отбой в десять, подъем в половине шестого, в шесть уже должна быть заправлена кровать, ты уже должен быть одет, стоять по стойке смирно и ждать сирены на подъем", — рассказал он.Как утверждает Демушкин, питание в колонии относительно неплохое: кормят сечкой, ячкой, иногда гречневой кашей, суп варят из остатков недоеденной с утра каши."Люди говорят, что у них там (в колонии. — Прим. ред.) есть спортивная площадка, есть храм. <…> Но ничего из этого Навальному не будет доступно. Ни в какие храмы он ходить не будет, никакие спортивные площадки и библиотеки он посещать не будет, там все запрещено. <…> Только в режимном отряде, если его туда переведут, ему будут открываться возможности что-либо делать — написать письмо или почитать", — предположил он.Как уточнил Демушкин, трудоустройство в ИК-2 возможно, но только в секторе умеренного контроля. По его словам, в колонии всего 100 рабочих мест на 700-800 осужденных."Если ему разрешат на втором годе в храм сходить один раз в неделю или в две на 15 минут — это будет его единственным поощрением", — утверждает он.Демушкин пояснил, что у Навального может появиться возможность встречаться с адвокатом или с родственниками. Его "никто не будет принуждать и заставлять, у него будут формально требовать соблюдать все прописанные правила", считает националист."Навальный — человек, к которому приковано много внимания. И он, сам того не желая, многим людям очень сильно поможет, потому что внимание сейчас будет приковано к высоким заборам ФСИН. Эта зона будет известной. Они тоже это понимают и будут действовать максимально в рамках правового поля", — уверен он.В свою очередь, Константин Котов, осужденный за нарушения на митингах и вышедший на свободу в середине декабря 2020 года из ИК-2, заявил РИА Новости, что ему было тяжело в колонии. Режим там соблюдается строго, за малейшее нарушение могут дать выговор, что фактически лишает возможности выйти по УДО."Когда я там находился, на меня оказывали достаточно сильное психологическое давление. Я находился в отряде, где со мной было 50 человек, которые со мной не разговаривали. Как я потом узнал, им просто запретила это администрация. Я мог говорить только с другими сотрудниками либо с осужденными, которые помогают администрации. <...> У меня был всего лишь час личного времени каждый день на то, чтобы я писал письма, читал книги. Все остальное время я был занят выполнением режимных мероприятий", — рассказал собеседник агентства.Как уточнил Котов, он находился в отряде, который не работал в колонии, поэтому в промежутке между выполнением различных "режимных" обязанностей заключенные целый день смотрели телевизор — федеральные каналы или лекции, посвященные правилам внутреннего распорядка."Там есть краткосрочные и длительные свидания. Я был на краткосрочных свиданиях. Длительные мне так и не удалось получить. <…> Я писал заявление, но мне отказали якобы на том основании, что у меня заявление не установленного образца. Там с этими заявлениями очень строго. Ты должен каждое сначала согласовать у себя внутри отряда, дальше (его передают. — Прим. ред.) в оперотдел: если там согласны, этому заявлению дают ход", — подчеркнул он.Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. В четверг защитник Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его клиента этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599319727.html
https://ria.ru/20210228/koloniya-1599314222.html
https://ria.ru/20210226/volkov-1599149530.html
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Кадры исправительной колонии № 2 в Покрове, куда доставили Навального
Корреспондент РИА Новости осмотрел окрестности покровской ИК-2, где, предположительно, будет отбывать срок Навальный.
Колония находится в черте города, всего в сотнях метров от неё уже жилые дома. Местные говорят, что в колонии весьма строго следят за дисциплиной: никаких мобильников. Даже фотографировать объект «с воли» можно только с расстояния 50 м.
2021-02-28T17:42
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РИА Новости
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константин котов, дмитрий демушкин, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, владимирская область
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Экс-заключенные рассказали об условиях содержания в исправительной колонии № 2 в Покрове, куда мог попасть Алексей Навальный
.
В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников
сообщил, что основателя ФБК* доставили в исправительную колонию во Владимирской области, после прохождения карантина его распределят в отряд. По приговору суда Навальный должен находиться в колонии общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: № 2 в городе Покров и № 5 во Владимире. В колониях РИА Новости заявили, что пока у них нет сведений о прибытии осужденного.
Как отметил в разговоре с РИА Новости один из организаторов "Русских маршей", националист Дмитрий Демушкин
, ИК-2 считается "самой жесткой колонией в России, об этом знают почти все осужденные". Он рассказал, что отбывал наказание в спецблоке этой ИК. Демушкина осудили на 2,5 года за экстремизм. В феврале 2019 года Петушинский суд Владимирской области досрочно освободил его из-за частичной декриминализации статьи УК России об экстремизме.
"Есть несколько мест, куда нельзя попадать в России. Помимо Карелии, Красноярска и Омска, <…> есть только одна колония — это владимирская. <…> Там очень сложные условия содержания", — заявил Демушкин.
Он уверен, что сотрудники ФСИН не будут применять насилие в отношении Навального, если он окажется в этой колонии, но поместят в сектор усиленного контроля А — там осужденный будет в стационарном положении: руки всегда за спиной, голова опущена вниз, можно только сидеть или стоять, разговаривать с другими осужденными запрещено.
"Там не камеры, там бараки от 60 до 100 человек. Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь, быстро ходишь три раза в столовую. Отбой в десять, подъем в половине шестого, в шесть уже должна быть заправлена кровать, ты уже должен быть одет, стоять по стойке смирно и ждать сирены на подъем", — рассказал он.
Как утверждает Демушкин, питание в колонии относительно неплохое: кормят сечкой, ячкой, иногда гречневой кашей, суп варят из остатков недоеденной с утра каши.
"Люди говорят, что у них там (в колонии. — Прим. ред.) есть спортивная площадка, есть храм. <…> Но ничего из этого Навальному не будет доступно. Ни в какие храмы он ходить не будет, никакие спортивные площадки и библиотеки он посещать не будет, там все запрещено. <…> Только в режимном отряде, если его туда переведут, ему будут открываться возможности что-либо делать — написать письмо или почитать", — предположил он.
Как уточнил Демушкин, трудоустройство в ИК-2 возможно, но только в секторе умеренного контроля. По его словам, в колонии всего 100 рабочих мест на 700-800 осужденных.
"Если ему разрешат на втором годе в храм сходить один раз в неделю или в две на 15 минут — это будет его единственным поощрением", — утверждает он.
Демушкин пояснил, что у Навального может появиться возможность встречаться с адвокатом или с родственниками. Его "никто не будет принуждать и заставлять, у него будут формально требовать соблюдать все прописанные правила", считает националист.
"Навальный — человек, к которому приковано много внимания. И он, сам того не желая, многим людям очень сильно поможет, потому что внимание сейчас будет приковано к высоким заборам ФСИН. Эта зона будет известной. Они тоже это понимают и будут действовать максимально в рамках правового поля", — уверен он.
В свою очередь, Константин Котов, осужденный за нарушения на митингах и вышедший на свободу в середине декабря 2020 года из ИК-2, заявил РИА Новости, что ему было тяжело в колонии. Режим там соблюдается строго, за малейшее нарушение могут дать выговор, что фактически лишает возможности выйти по УДО.
"Когда я там находился, на меня оказывали достаточно сильное психологическое давление. Я находился в отряде, где со мной было 50 человек, которые со мной не разговаривали. Как я потом узнал, им просто запретила это администрация. Я мог говорить только с другими сотрудниками либо с осужденными, которые помогают администрации. <...> У меня был всего лишь час личного времени каждый день на то, чтобы я писал письма, читал книги. Все остальное время я был занят выполнением режимных мероприятий", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил Котов, он находился в отряде, который не работал в колонии, поэтому в промежутке между выполнением различных "режимных" обязанностей заключенные целый день смотрели телевизор — федеральные каналы или лекции, посвященные правилам внутреннего распорядка.
"Там есть краткосрочные и длительные свидания. Я был на краткосрочных свиданиях. Длительные мне так и не удалось получить. <…> Я писал заявление, но мне отказали якобы на том основании, что у меня заявление не установленного образца. Там с этими заявлениями очень строго. Ты должен каждое сначала согласовать у себя внутри отряда, дальше (его передают. — Прим. ред.) в оперотдел: если там согласны, этому заявлению дают ход", — подчеркнул он.
Второго февраля Симоновский суд Москвы
заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. В четверг защитник Навального Вадим Кобзев
сообщил РИА Новости, что его клиента этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина
".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.