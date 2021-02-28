Немецкий дипломат назвал три условия завершения "Северного потока — 2"
11:31 28.02.2021 (обновлено: 13:22 28.02.2021)
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Германия и другие европейские страны еще долго будут нуждаться в российском газе, поэтому трубопровод "Северный поток — 2" все-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. Такую позицию в статье для Spiegel выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Дипломат считает, что судьба проекта зависит от трех условий. Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы "Северного потока — 2" и дать другим странам ЕС возможность влиять на ситуацию.
Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону "Евроатлантический энергетический договор", подразумевающий переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины. По словам Ишингера, к этому соглашению могла бы присоединиться и Москва.
В-третьих, Германия может связать проект с политическими требованиями, касающимися, например, украинского кризиса и дела Алексея Навального.
Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что какой бы подход ни был выбрали, Берлин должен координировать свои действия с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, чтобы поддержать "новый трансатлантический роман" и превратить "ненужный жернов на шее Германии" в "стратегический козырь".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.
В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".