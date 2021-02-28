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Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удары по важным объектам в Саудовской Аравии, в том числе в ее столице Эр-Рияде,... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:04
2021-02-28T12:04
ансар алла
саудовская аравия
йемен
эр-рияд (город)
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удары по важным объектам в Саудовской Аравии, в том числе в ее столице Эр-Рияде, передает подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.Согласно заявлению представителя движения, хуситы нанесли точные удары с помощью ракет и беспилотников по важным объектам в Эр-Рияде, а также в таких городах, как Абха и Хамис-Мушайт. По его словам, удары начались в субботу вечером и продолжались до утра воскресенья.Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция пока не прокомментировала данные сообщения.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), в мире

Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде

12:04 28.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удары по важным объектам в Саудовской Аравии, в том числе в ее столице Эр-Рияде, передает подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.
Согласно заявлению представителя движения, хуситы нанесли точные удары с помощью ракет и беспилотников по важным объектам в Эр-Рияде, а также в таких городах, как Абха и Хамис-Мушайт. По его словам, удары начались в субботу вечером и продолжались до утра воскресенья.
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция пока не прокомментировала данные сообщения.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 18:40
США исключат хуситов из списка террористических организаций
 
Ансар АллаСаудовская АравияЙеменЭр-Рияд (город)В мире
 
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