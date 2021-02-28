https://ria.ru/20210228/udary-1599300401.html

Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде

Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде

Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удары по важным объектам в Саудовской Аравии, в том числе в ее столице Эр-Рияде,... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T12:04

2021-02-28T12:04

2021-02-28T12:04

ансар алла

саудовская аравия

йемен

эр-рияд (город)

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удары по важным объектам в Саудовской Аравии, в том числе в ее столице Эр-Рияде, передает подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.Согласно заявлению представителя движения, хуситы нанесли точные удары с помощью ракет и беспилотников по важным объектам в Эр-Рияде, а также в таких городах, как Абха и Хамис-Мушайт. По его словам, удары начались в субботу вечером и продолжались до утра воскресенья.Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция пока не прокомментировала данные сообщения.В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.

https://ria.ru/20210212/khusity-1597264255.html

саудовская аравия

йемен

эр-рияд (город)

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ансар алла, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), в мире