Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/tseny-1599359855.html
Минэкономразвития ответило на сообщения о "скачке" цен на продукты в РФ
Минэкономразвития ответило на сообщения о "скачке" цен на продукты в РФ
Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития. РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T23:23
2021-03-01T00:33
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
европа
бразилия
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ddba43aebf8a00929ab4cc9887d2ea5.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития.Таким образом ведомство прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам" на мировом рынке продовольствия. Как считают эксперты агентства, последствия роста цен на продукты в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины.В пресс-службе ведомства отметили, что Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.Как добавили в министерстве, правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.Дефицит продуктов исключенВ Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит продуктов в стране."Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет: у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — сообщили в пресс-службе.Сейчас Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, а Минпромторг "находится в постоянном контакте" с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС, заметили в ведомстве.Сезонная динамика ценДинамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза."Правительством России принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. &lt;...&gt; Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют", — отметили в ведомстве.Как указали в Минсельхозе, производство сельскохозяйственной продукции в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.В декабре правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника), а также отмена пошлины на ввоз в Россию тростникового сахара.С 15 февраля и до 30 июня 2021 года ввели квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, а также экспортную пошлину для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снизили с 30 до десяти процентов.
https://ria.ru/20210228/import-1599101800.html
https://ria.ru/20210226/eda-1598906349.html
россия
европа
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164748_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a010e5516396ab3a3e9eb593222ce49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), европа, бразилия, общество, экономика

Минэкономразвития ответило на сообщения о "скачке" цен на продукты в РФ

23:23 28.02.2021 (обновлено: 00:33 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПолка с макаронными изделиями в продуктовом магазине
Полка с макаронными изделиями в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития.
Таким образом ведомство прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам" на мировом рынке продовольствия. Как считают эксперты агентства, последствия роста цен на продукты в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины.

"Подобная аналитика носит спекулятивный характер", — подчеркнули в российском министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.
Как добавили в министерстве, правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.
Грузовик с контейнером в логистическом центре недалеко от порта Тяньцзинь в Китае - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 08:00
Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают

Дефицит продуктов исключен

В Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит продуктов в стране.
"Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет: у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — сообщили в пресс-службе.
Сейчас Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, а Минпромторг "находится в постоянном контакте" с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС, заметили в ведомстве.

Сезонная динамика цен

Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Правительством России принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. <...> Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют", — отметили в ведомстве.
Фермер выгуливает корову перед мэрией Лиона во время акции против предложения исключить мясо из меню школьных столовых - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 08:00
Котлета идет на войну: станет ли натуральная еда предметом роскоши?
Как указали в Минсельхозе, производство сельскохозяйственной продукции в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", — заключили в аграрном ведомстве.

В декабре правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника), а также отмена пошлины на ввоз в Россию тростникового сахара.
С 15 февраля и до 30 июня 2021 года ввели квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, а также экспортную пошлину для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снизили с 30 до десяти процентов.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)ЕвропаБразилияОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Умер первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко
13:55В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
13:55Официальный курс евро на вторник снизился почти на рубль
13:54Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
13:53В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
Лента новостейМолния