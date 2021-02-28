https://ria.ru/20210228/tseny-1599359855.html

Минэкономразвития ответило на сообщения о "скачке" цен на продукты в РФ

Минэкономразвития ответило на сообщения о "скачке" цен на продукты в РФ

Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития. РИА Новости, 01.03.2021

2021-02-28T23:23

2021-02-28T23:23

2021-03-01T00:33

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

европа

бразилия

общество

экономика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития.Таким образом ведомство прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам" на мировом рынке продовольствия. Как считают эксперты агентства, последствия роста цен на продукты в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины.В пресс-службе ведомства отметили, что Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.Как добавили в министерстве, правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.Дефицит продуктов исключенВ Минпромторге, в свою очередь, исключили дефицит продуктов в стране."Фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет: у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — сообщили в пресс-службе.Сейчас Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, а Минпромторг "находится в постоянном контакте" с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС, заметили в ведомстве.Сезонная динамика ценДинамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза."Правительством России принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. <...> Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют", — отметили в ведомстве.Как указали в Минсельхозе, производство сельскохозяйственной продукции в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.В декабре правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника), а также отмена пошлины на ввоз в Россию тростникового сахара.С 15 февраля и до 30 июня 2021 года ввели квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, а также экспортную пошлину для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снизили с 30 до десяти процентов.

https://ria.ru/20210228/import-1599101800.html

https://ria.ru/20210226/eda-1598906349.html

россия

европа

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), европа, бразилия, общество, экономика