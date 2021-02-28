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Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе,... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T22:50
2021-02-28T22:50
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
европа
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. В настоящий момент динамика цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям", - говорится в сообщении."Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе", - добавляет министерство.Минсельхоз указывает, что производство сельскохозяйственной продукции в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать отечественный рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности."Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - сообщает аграрное ведомство.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), европа, экономика

Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК

22:50 28.02.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. В настоящий момент динамика цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям", - говорится в сообщении.
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"Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе", - добавляет министерство.
Минсельхоз указывает, что производство сельскохозяйственной продукции в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать отечественный рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.
"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - сообщает аграрное ведомство.
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