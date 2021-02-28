https://ria.ru/20210228/tochka-1599349875.html

Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня за последние шесть лет, и на ряд стран это подорожание повлияет сильнее всего, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:06

2021-02-28T21:06

2021-02-28T21:06

россия

в мире

экономика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня за последние шесть лет, и на ряд стран это подорожание повлияет сильнее всего, сообщает Bloomberg. В материале отмечается, что в "горячих точках", к которым причислены Россия, Бразилия, Турция, Индия и Нигерия, последствия подорожания продовольствия окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины. Среди причин роста цен на продовольствие агентство называет повышение спроса со стороны Китая, неблагоприятные погодные условия и уязвимость цепочек поставки продуктов. По мнению старшего научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Каллена Хендрикса, последствия роста цен на продукты будут ощущаться дольше, чем пандемия коронавируса, и "выйдут за ее рамки". Минсельхоз России, в свою очередь, заявил, что не видит оснований для скачка цен. Кроме того, по мнению авторов публикации, опасность инфляции может быть спровоцирована введением квот на экспорт зерновых и установкой предельных цен на некоторые товары.

https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

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россия, в мире, экономика