https://ria.ru/20210228/somali-1599307113.html

В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы

В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы

По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо, сообщает радиостанция Dalsan со РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:24

2021-02-28T13:24

2021-02-28T13:25

аль-каида

сомали

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155348/33/1553483344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54632739a2f65c614df5c9ea834ba487.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо, сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на очевидцев.Сообщается, что взрывное устройство сработало в районе Ходан в тот момент, когда проезжал кортеж, в котором находился заместитель командующего вооруженных сил Сомали Аббас Амин. Отмечается, что погибли два его охранника, еще один был ранен, сам Амин не пострадал.Издание Somali Guardian написало, что ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201218/vzryv-1589960365.html

сомали

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, сомали, оон, сша, в мире