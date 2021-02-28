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В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо, сообщает радиостанция Dalsan со РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:24
2021-02-28T13:25
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо, сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на очевидцев.Сообщается, что взрывное устройство сработало в районе Ходан в тот момент, когда проезжал кортеж, в котором находился заместитель командующего вооруженных сил Сомали Аббас Амин. Отмечается, что погибли два его охранника, еще один был ранен, сам Амин не пострадал.Издание Somali Guardian написало, что ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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аль-каида, сомали, оон, сша, в мире

В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы

13:24 28.02.2021 (обновлено: 13:25 28.02.2021)
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в сомалийской столице Могадишо, сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что взрывное устройство сработало в районе Ходан в тот момент, когда проезжал кортеж, в котором находился заместитель командующего вооруженных сил Сомали Аббас Амин. Отмечается, что погибли два его охранника, еще один был ранен, сам Амин не пострадал.
Издание Somali Guardian написало, что ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Аль-КаидаСомалиООНСШАВ мире
 
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