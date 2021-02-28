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Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
Чрезмерное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье, поэтому многие люди задумываются об использовании заменителей этого продукта. Самые безопасные... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T02:11
2021-02-28T02:11
зухра павлова
россия
сша
еда
питание
общество
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Определены самые безопасные заменители сахара
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Чрезмерное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье, поэтому многие люди задумываются об использовании заменителей этого продукта. Самые безопасные варианты назвала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.Она рекомендовала людям, желающим ограничить количество сахара в своем рационе, остановиться на таких его заменителях, как эритрит, стевия или сукралоза. Первые два из них – натуральные, уточнила врач.Впрочем, некоторые потребители относят к недостаткам стевии горьковатый травяной привкус. Поэтому был разработан подсластитель стевиозид, его изготавливают из того же сырья, что и стевию, но в нем нет горечи, пояснила врач.В отличие от эритрита и стевии, сукралоза – искусственный продукт. Тем не менее, по словам эндокринолога, он безвреден даже для беременных женщин и грудных детей."Несмотря на то, что сукралоза – искусственный сахарозаменитель, это практически единственный сахарозаменитель, который во всем мире разрешен для употребления и беременным, и грудным детям, настолько он доказал свою безопасность", – сказала Павлова.Врач-эндокринолог также объяснила, насколько газированные напитки с пониженной калорийностью могут быть безопасной альтернативой традиционным аналогам за счет уменьшенного количества сахара. По ее словам, в США проводилось исследование, в ходе которого разным группам участников в течение полугода каждый день давали литр воды, обычную Coca-Cola, Coca-Cola Light или литр молока. "В группе Coca-Cola Light все было намного более благополучно, чем в группе, где пили обычную Coca-Cola, но висцеральный жир, тот самый, с которого начинаются все метаболические катастрофы, и на Coca-Cola Light существенно вырос", – отметила Павлова.
https://ria.ru/20210210/dieta-1596813276.html
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зухра павлова, россия, сша, еда, питание, общество

Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители

02:11 28.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынТростниковый сахар
Тростниковый сахар - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Чрезмерное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье, поэтому многие люди задумываются об использовании заменителей этого продукта. Самые безопасные варианты назвала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Она рекомендовала людям, желающим ограничить количество сахара в своем рационе, остановиться на таких его заменителях, как эритрит, стевия или сукралоза. Первые два из них – натуральные, уточнила врач.
"Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе – и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен", – отметила Павлова.  
Впрочем, некоторые потребители относят к недостаткам стевии горьковатый травяной привкус. Поэтому был разработан подсластитель стевиозид, его изготавливают из того же сырья, что и стевию, но в нем нет горечи, пояснила врач.
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В отличие от эритрита и стевии, сукралоза – искусственный продукт. Тем не менее, по словам эндокринолога, он безвреден даже для беременных женщин и грудных детей.
"Несмотря на то, что сукралоза – искусственный сахарозаменитель, это практически единственный сахарозаменитель, который во всем мире разрешен для употребления и беременным, и грудным детям, настолько он доказал свою безопасность", – сказала Павлова.
Врач-эндокринолог также объяснила, насколько газированные напитки с пониженной калорийностью могут быть безопасной альтернативой традиционным аналогам за счет уменьшенного количества сахара. По ее словам, в США проводилось исследование, в ходе которого разным группам участников в течение полугода каждый день давали литр воды, обычную Coca-Cola, Coca-Cola Light или литр молока.
"В группе Coca-Cola Light все было намного более благополучно, чем в группе, где пили обычную Coca-Cola, но висцеральный жир, тот самый, с которого начинаются все метаболические катастрофы, и на Coca-Cola Light существенно вырос", – отметила Павлова.
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