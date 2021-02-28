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Сахалинские рыбопромышленники вступятся в суде за депутата Пашова
Сахалинские рыбопромышленники вступятся в суде за депутата Пашова
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для задержанного в пятницу в Хабаровске РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T06:55
2021-02-28T06:55
дмитрий пашов
россия
олег кан
следственный комитет россии (ск рф)
forbes
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александр бастрыкин
южно-сахалинск
южная корея
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев - РИА Новости. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для задержанного в пятницу в Хабаровске депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, сообщил РИА Новости в воскресенье президент АРП, депутат регионального парламента Максим Козлов.Он пояснил, что дела, в связи с которыми Пашова задержали, возбуждены давно, и депутат все это время был на Сахалине, приходил на все допросы, участвовал в следственных мероприятиях. Кроме того, по словам Козлова, с учетом работы Пашова и постоянных перелетов он давно имел возможность каким-то образом покинуть Россию, тем не менее этого не сделал.Суд по определению меры пресечения для депутата состоится в воскресенье в Хабаровске.Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Олегом Каном.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход депутат в 2019 году составил 6,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210225/deputat-1599016846.html
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дмитрий пашов, россия, олег кан, следственный комитет россии (ск рф), forbes, сахалинская областная дума, александр бастрыкин, южно-сахалинск, южная корея, хабаровск, япония, происшествия

Сахалинские рыбопромышленники вступятся в суде за депутата Пашова

06:55 28.02.2021
 
© Фото : пресс-служба Сахалинской областной ДумыДепутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов
Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : пресс-служба Сахалинской областной Думы
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев - РИА Новости. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для задержанного в пятницу в Хабаровске депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, сообщил РИА Новости в воскресенье президент АРП, депутат регионального парламента Максим Козлов.
"Будем ходатайствовать, чтобы его не заключали под стражу. Мы не даем оценку тем делам, которые рассматриваются в отношении него, но считаем, что мера в виде заключения под стражу будет явно избыточной для него с учетом его высокой политической, социальной значимости ..., работы, которую он ведет в регионе, публичности", - сказал Козлов.
Он пояснил, что дела, в связи с которыми Пашова задержали, возбуждены давно, и депутат все это время был на Сахалине, приходил на все допросы, участвовал в следственных мероприятиях. Кроме того, по словам Козлова, с учетом работы Пашова и постоянных перелетов он давно имел возможность каким-то образом покинуть Россию, тем не менее этого не сделал.
Суд по определению меры пресечения для депутата состоится в воскресенье в Хабаровске.
Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход депутат в 2019 году составил 6,2 миллиарда рублей.
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