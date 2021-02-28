https://ria.ru/20210228/rybopromyshlenniki-1599282375.html

Сахалинские рыбопромышленники вступятся в суде за депутата Пашова

Сахалинские рыбопромышленники вступятся в суде за депутата Пашова

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для задержанного в пятницу в Хабаровске РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T06:55

2021-02-28T06:55

2021-02-28T06:55

дмитрий пашов

россия

олег кан

следственный комитет россии (ск рф)

forbes

сахалинская областная дума

александр бастрыкин

южно-сахалинск

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599214232_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_71f15e325333795c9a06112b26311988.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев - РИА Новости. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) будет ходатайствовать в суде за мягкую меру пресечения для задержанного в пятницу в Хабаровске депутата Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, сообщил РИА Новости в воскресенье президент АРП, депутат регионального парламента Максим Козлов.Он пояснил, что дела, в связи с которыми Пашова задержали, возбуждены давно, и депутат все это время был на Сахалине, приходил на все допросы, участвовал в следственных мероприятиях. Кроме того, по словам Козлова, с учетом работы Пашова и постоянных перелетов он давно имел возможность каким-то образом покинуть Россию, тем не менее этого не сделал.Суд по определению меры пресечения для депутата состоится в воскресенье в Хабаровске.Местные СМИ предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Кан находится в международном розыске.В эфире федерального телеканала в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Олегом Каном.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.Дмитрий Пашов является депутатом сахалинского парламента с 2017 года. Кроме того, он является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области и владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". В 2019 году Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Задекларированный доход депутат в 2019 году составил 6,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210225/deputat-1599016846.html

https://ria.ru/20210220/zeya-1598269554.html

россия

южно-сахалинск

южная корея

хабаровск

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий пашов, россия, олег кан, следственный комитет россии (ск рф), forbes, сахалинская областная дума, александр бастрыкин, южно-сахалинск, южная корея, хабаровск, япония, происшествия