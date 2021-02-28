https://ria.ru/20210228/radikaly-1599337649.html

Армянские радикалы устроили факельное шествие в центре Еревана

Армянские радикалы устроили факельное шествие в центре Еревана

Радикальное движение "Сасна црер" проводит факельное шествие в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T18:44

2021-02-28T18:44

2021-02-28T20:22

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 28 фев — РИА Новости. Радикальное движение "Сасна црер" проводит факельное шествие в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Основные требования радикалов — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и возвращение Нагорного Карабаха Армении.Митинг начался одновременно с концертом оппозиции, который проходит у парламента. В качестве места акции "Сасна црер" выбрала ступени знаменитого хранилища древних книг Матенадаран.С наступлением темноты радикалы взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру Еревана. На акции присутствует полиция, однако сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в мероприятие.Ситуация в АрменииОчередной политический кризис разгорелся в Армении после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, первый замглавы Генштаба Тиран Хачатрян высмеял заявление премьера, после чего его отправили в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну.Утром в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, который расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210228/pashinyan-1599326072.html

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Кадры факельного шествия в центре Еревана На фоне кризиса в Армении активизировались радикалы: движение «Сасна црер» проводит факельное шествие в центре Еревана. Их требование - отставка Пашиняна и возвращение Карабаха. 2021-02-28T18:44 true PT0M27S

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