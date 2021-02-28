Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/priamure-1599313965.html
В Приамурье после схода вагонов с углем восстановили движение поездов
В Приамурье после схода вагонов с углем восстановили движение поездов
Движение поездов полностью восстановлено в Амурской области после схода с рельсов вагонов с углем, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД). РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:50
2021-02-28T14:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сковородино
сковородинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152371/05/1523710518_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_0991f22831560b8985f34b62f7a7e3bb.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено в Амурской области после схода с рельсов вагонов с углем, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).Ранее МЧС России сообщило, что 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Сковородинском районе Амурской области на перегоне Большая Омутная – Сгибеево Забайкальской железной дороги. Семь вагонов опрокинулись, был нарушен габарит пути в обоих направлениях. В результате происшествия были задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования."Двадцать восьмого февраля в 10:40 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Большая Омутная- Сгибеево Забайкальской железной дороги. Движение по перегону осуществляется в штатном режиме", - сообщает ЗабЖД.По данным ЗабЖД, были отменены пригородные поезда Ерофей Павлович - Сковородино и Сковородино - Ерофей Павлович, пассажиров на место доставили автотранспортом. Четыре пассажирских поезда дальнего следования отправлены по маршруту следования, пассажиров обеспечили дополнительным питанием. Причины схода вагонов устанавливаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vagon-1597740980.html
россия
сковородино
сковородинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152371/05/1523710518_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_54bb889878fd27639688dbdcef9ce087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сковородино, сковородинский район, происшествия

В Приамурье после схода вагонов с углем восстановили движение поездов

14:50 28.02.2021
 
© Depositphotos / deyangeorgiev2Светофор на железной дороге
Светофор на железной дороге - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Depositphotos / deyangeorgiev2
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено в Амурской области после схода с рельсов вагонов с углем, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).
Ранее МЧС России сообщило, что 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Сковородинском районе Амурской области на перегоне Большая Омутная – Сгибеево Забайкальской железной дороги. Семь вагонов опрокинулись, был нарушен габарит пути в обоих направлениях. В результате происшествия были задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования.
"Двадцать восьмого февраля в 10:40 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Большая Омутная- Сгибеево Забайкальской железной дороги. Движение по перегону осуществляется в штатном режиме", - сообщает ЗабЖД.
По данным ЗабЖД, были отменены пригородные поезда Ерофей Павлович - Сковородино и Сковородино - Ерофей Павлович, пассажиров на место доставили автотранспортом. Четыре пассажирских поезда дальнего следования отправлены по маршруту следования, пассажиров обеспечили дополнительным питанием. Причины схода вагонов устанавливаются.
Железнодорожный состав с углем на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино Красноярского края - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 18:32
Под Красноярском сошли с рельсов 26 вагонов с углем
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СковородиноСковородинский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
13:55Официальный курс евро на вторник снизился почти на рубль
13:54Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
13:53В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
13:10МИД удивился реакции Киева на ЧП с сотрудником консульства в Петербурге
Лента новостейМолния