https://ria.ru/20210228/priamure-1599313965.html

В Приамурье после схода вагонов с углем восстановили движение поездов

В Приамурье после схода вагонов с углем восстановили движение поездов

Движение поездов полностью восстановлено в Амурской области после схода с рельсов вагонов с углем, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД). РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T14:50

2021-02-28T14:50

2021-02-28T14:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сковородино

сковородинский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено в Амурской области после схода с рельсов вагонов с углем, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).Ранее МЧС России сообщило, что 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Сковородинском районе Амурской области на перегоне Большая Омутная – Сгибеево Забайкальской железной дороги. Семь вагонов опрокинулись, был нарушен габарит пути в обоих направлениях. В результате происшествия были задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования."Двадцать восьмого февраля в 10:40 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Большая Омутная- Сгибеево Забайкальской железной дороги. Движение по перегону осуществляется в штатном режиме", - сообщает ЗабЖД.По данным ЗабЖД, были отменены пригородные поезда Ерофей Павлович - Сковородино и Сковородино - Ерофей Павлович, пассажиров на место доставили автотранспортом. Четыре пассажирских поезда дальнего следования отправлены по маршруту следования, пассажиров обеспечили дополнительным питанием. Причины схода вагонов устанавливаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vagon-1597740980.html

россия

сковородино

сковородинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сковородино, сковородинский район, происшествия