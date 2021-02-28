https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html

Читайте, завидуйте, я гражданин. Зачем вводят ковид-паспорта

Читайте, завидуйте, я гражданин. Зачем вводят ковид-паспорта

Планета живет в условиях пандемии второй год. То, что в феврале 2020-го казалось жутковатой фантазией, давно стало привычной реальностью. Сегодня в одних... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T08:00

2021-02-28T08:00

2021-02-28T08:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

воз

университет джонса хопкинса

франция

германия

сша

испания

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Планета живет в условиях пандемии второй год. То, что в феврале 2020-го казалось жутковатой фантазией, давно стало привычной реальностью. Сегодня в одних государствах фиксируют антирекорды смертности, в других ожидают скорую победу над вирусом. А европейцы примиряются с новыми документами — ковидными паспортами, пытаясь понять: это удобный пропуск или дискриминационная карточка. Старый вирус, новые штаммыВо Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия закончится не раньше следующего года. Есть и приятные новости — хуже уже не будет. "Теперь мы знаем о вирусе больше", — обнадежил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.На данный момент коронавирусом во всем мире заразились более 111 миллионов человек, скончались почти 2,5 миллиона. Больше всего пострадали США, Индия и Бразилия. Заболеваемость полтора месяца подряд снижается. "На прошлой неделе было на 11 процентов меньше, чем на предыдущей", — подсчитали специалисты ВОЗ.Тревогу вызывают мутации вируса. В сентябре выявили британский штамм — VOC 202012/01. Спустя пять месяцев он проник в сотню стран, в частности в семи его обнаружили на прошлой неделе. Южноафриканский 501Y.V2 выявили в 51 государстве (по скорости распространения он не уступает британскому), бразильский P.1 — в 29. Новые штаммы пока плохо изучены, есть подозрения, что они помогают инфекции избегать реакции иммунитета, выработанного после обычного Sars-CoV-2 или вакцины. В последние дни много новостей приходит из США, где, вероятно, возник еще один вариант коронавируса — нью-йоркский, B.1.526. Ученые Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета предполагают, что этот штамм может снизить эффективность прививок.Паспорт для ковидаПока непонятно, справятся ли вакцины с мутациями. Но в Европе уже предложили ввести так называемые ковид-паспорта. Лидеры 27 европейских государств обсудили это в ходе онлайн-встречи.Южные страны — Греция и Испания, чьи экономики сильно завязаны на туристическую индустрию, призвали принять общеевропейские сертификаты о прививках от COVID-19 для путешественников. Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за. Этот шаг, по его мнению, поможет перезапустить свободное передвижение по Европе и поддержит особенно пострадавшие от коронавируса отрасли, в частности туризм и ресторанный бизнес. Правда, что делать с теми, кто уже привился, как выдавать сертификаты задним числом, непонятно. Впрочем, Греция не намерена дожидаться общеевропейского консенсуса. Афины заключили двустороннее соглашение по туризму с Израилем, который впереди планеты всей по темпам вакцинации — там привили почти половину взрослого населения. Кроме того, опробовали собственную версию ковид-паспорта — зеленый пропуск. Его обладатели — вакцинированные или переболевшие — смогли посетить первый за одиннадцать месяцев концерт в Тель-Авиве. Отныне попасть на подобное мероприятие в Израиле можно только по такому документу. Подтверждение о прививке требуют в Чехии, Дании, Эстонии, Венгрии, Италии, Польше, Португалии, Словакии, Испании, Швеции и на Кипре. У ковид-паспортов есть и оппоненты, считающие, что эта идея угрожает правам человека и персональным данным. "Те, кто не могут получить доступ или позволить себе тесты или вакцину, не подтвердят статус здоровья, а значит, их свободы будут фактически ограничены", — говорится в исследовании британского Университета Эксетера. В Лондонском королевском научном обществе напоминают, что нужно позаботиться о защите персональных данных. Кроме того, необходимо убедиться, что человек не потеряет работу без прививки, особенно если есть медицинские противопоказания или это противоречит личным и религиозным убеждениям. Лидеры Франции и Германии тоже подчеркивают, что надо все тщательно продумать. Ведь фактически ковид-паспорт обяжет прививаться, а это дискриминация. Меркель отметила: введение ковид-паспортов "не должно означать, что только его обладатели могут путешествовать". И Макрон указал на этические тонкости, которые предстоит учесть. Например, молодежь пока вакцинируют в последнюю очередь, значит, эта возрастная категория окажется в худшем положении, чего никак нельзя допустить. По словам министра Франции по европейским делам Клемана Бона, в этом вопросе никто не может получить особых привилегий. Пример Израиля совсем не вызвал энтузиазма у министра культуры Розлин Башло. "Как сторонник свободы, я с трудом представляю подобное. Если мы до такого дойдем, это будет шагом назад", — прокомментировала она посещение культурных мероприятий по ковидным пропускам. Глава Минздрава Оливье Веран и вовсе вернул коллег в реальность, напомнив, что во Франции первую дозу вакцины получили всего 2,5 миллиона человек, и пока непонятно, предотвращает ли она распространение вируса. Вакцинные загвоздкиИ у Франции, и у Германии дела с вакцинацией не очень. Обе дозы Pfizer-BioNTech вкололи только 350 тысячам французов, препарата остро не хватает. Ускорить процесс власти намерены с помощью AstraZeneca. В Германии же на складах лежит миллион невостребованных доз — немцы не торопятся прививаться. В Министерстве здравоохранения сообщили, что использовали пока лишь 15 процентов полученных вакцин AstraZeneca. О причине пробуксовывания прививочной кампании спорят. Одни полагают, что люди вакцине не доверяют, другие указывают на плохую организацию. В то же время жесткий локдаун дает результат — заболеваемость постепенно снижается. На виртуальном совете глав ЕС темпы вакцинации тоже затронули. Главная проблема, отметили там, — задержки в производстве и доставке вакцины. В недавно отделившейся Британии все взрослое население планируют привить до конца июня. Кампания на острове идет на зависть успешно: вакцинация сильно снизила нагрузку на больницы. Правительство Бориса Джонсона приободрилось и теперь надеется летом вернуть страну к нормальной жизни. Школьники сядут за парты с 8 марта, к середине апреля откроют двери магазины и кафе. И это успех для премьера, ведь Англия была в очень плачевном положении. От пандемии погибли 120 тысяч британцев. В США вакцинировали уже 50 миллионов человек. Однако смертность зашкаливает — 500 тысяч жертв. Это сопоставимо с населением таких городов, как Атланта или Сакраменто, и больше американских потерь в Первой, Второй и Вьетнамской войнах вместе взятых. Всего в стране заразились более 28 миллионов. Но распространение вируса замедлилось. Двенадцатого февраля, впервые за несколько месяцев, за сутки выявили менее 100 тысяч новых случаев. Осторожный оптимизм выражают в Университете Джонса Хопкинса: Америка, похоже, выходит на плато. Сейчас там в среднем порядка 72 тысяч инфицированных в день. Массовая вакцинация сулит скорые послабления, отмену локдаунов, комендантского часа, масочного режима, а главное — открытие границ. Однако несмотря на снижение заболеваемости и смертности, опасность подхватить новый штамм вполне реальна, предупреждают эксперты. Значит, ослаблять бдительность нельзя.

https://ria.ru/20210202/evrosoyuz-1595567095.html

https://ria.ru/20210214/pervye-1597227787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, университет джонса хопкинса, франция, германия, сша, испания, в мире