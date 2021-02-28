https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599354520.html

Мосгорсуд обнародовал апелляционное решение по делу Навального

Мосгорсуд обнародовал апелляционное решение по делу Навального

Мосгорсуд объяснил, почему признал законным замену Алексею Навальному условного срока на реальный по делу компании "Ив Роше". РИА Новости, 01.03.2021

2021-02-28T22:06

2021-02-28T22:06

2021-03-01T00:42

россия

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

москва

франция

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мосгорсуд объяснил, почему признал законным замену Алексею Навальному условного срока на реальный по делу компании "Ив Роше".Второго февраля Симоновский суд Москвы отменил основателю ФБК* условный срок, заменив его на 3,5 года колонии общего режима. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Сегодня ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил РИА Новости, что Навального доставили в колонию во Владимирской области."Осужденный длительное время не выполнял возложенные на него судом обязанности, систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства без надлежащего уведомления государственного органа, скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск", — сказано в определении апелляционной коллегии суда.Исходя из требований российского Уголовно-исполнительного кодекса, условно осужденный не вправе самостоятельно решать, когда ему удобно являться на регистрацию в УИИ и имеются ли у него основания для явки, указали в Мосгорсуде.В апелляционной коллегии считают, что Навальный не сделал "необходимых выводов" и "не встал на путь исправления".Как отметили в Мосгорсуде, осужденному засчитали время амбулаторного лечения в Германии как уважительную причину для неявки в инспекцию. Тем не менее это не освобождало его от обязанности сообщать свои данные инспектору, надзирающему за соблюдением режима условного осуждения.Комментируя требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального, в Мосгорсуде назвали голословными выводы об угрозе его жизни. В судебной инстанции считают подобные заявления "домыслами самого осужденного и его адвокатов, носящими предположительный характер".Суд не может принять во внимание решение Европейского суда о применении обеспечительной меры и немедленном освобождении Навального, так как ЕСПЧ — это не вышестоящий суд для судебной системы Российской Федерации, он "не вправе давать" российским судам какие-либо "категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов".Дело "Ив Роше"Следственный комитет возбудил дело "Ив Роше" по заявлению тогдашнего главы представительства компании в России, гражданина Франции Бруно Лепру. Суд установил, что Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Согласно приговору, услуги предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Впоследствии Россия полностью выплатила присужденные Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) — более чем 80 тысяч евро. После решения ЕСПЧ Верховный суд России возобновил производство по делу, но в результате оставил приговор без изменения.После решения Симоновского суда ЕСПЧ призвал освободить Навального. В России решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к российской Конституции, международные обязательства Москва исполняет лишь в том случае, если они не противоречат законодательству страны.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210228/usloviya-1599331697.html

https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599236828.html

https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599319727.html

россия

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россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, москва, франция