https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599309740.html

Навального доставили в колонию во Владимирской области

Навального доставили в колонию во Владимирской области

Алексея Навального доставили в исправительную колонию Владимирской области, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:56

2021-02-28T13:56

2021-02-28T16:39

алексей мельников

общественная наблюдательная комиссия

алексей навальный

владимирская область

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Алексея Навального доставили в исправительную колонию Владимирской области, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.Как говорится на сайте "Газеты ОНК", основатель ФБК* "прибыл в учреждение УФСИН <...> для дальнейшего отбывания наказания"."Согласно установленному режиму, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд", — уточнил Мельников.Второго февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.В четверг адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его клиента этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". При этом куда именно отправили Навального, защитникам не сказали. Накануне на портале "Ярновости" появилась информация со ссылкой на источник в системе ФСИН, что осужденного доставили в СИЗО в Кольчугино во Владимирской области, откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима № 2 в Покрове.Согласно приговору суда, Навального должны определить в колонию общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: № 2, расположенная в городе Покров, и № 5 — в самом Владимире. Как отметили РИА Новости во владимирской ИК-5, у них нет сведений о том, что Навального этапировали в их исправительное учреждение. В покровской ИК-2, в свою очередь, сказали, что "не обладают информацией" о доставке основателя ФБК*.Заключенные во Владимирской области могут получить специальность оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи, следует из официальной информации регионального управления ФСИН.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599236828.html

https://ria.ru/20210226/volkov-1599149530.html

владимирская область

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Кадры исправительной колонии № 2 в Покрове, куда доставили Навального Корреспондент РИА Новости осмотрел окрестности покровской ИК-2, где, предположительно, будет отбывать срок Навальный. Колония находится в черте города, всего в сотнях метров от неё уже жилые дома. Местные говорят, что в колонии весьма строго следят за дисциплиной: никаких мобильников. Даже фотографировать объект «с воли» можно только с расстояния 50 м. 2021-02-28T13:56 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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алексей мельников, общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, владимирская область