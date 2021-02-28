Навального доставили в колонию во Владимирской области
13:56 28.02.2021 (обновлено: 16:39 28.02.2021)
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Алексея Навального доставили в исправительную колонию Владимирской области, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Как говорится на сайте "Газеты ОНК", основатель ФБК* "прибыл в учреждение УФСИН <...> для дальнейшего отбывания наказания".
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"Согласно установленному режиму, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд", — уточнил Мельников.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония ИК-2, где, возможно, будет отбывать наказание А. Навальный
Исправительная колония ИК-2, где, возможно, будет отбывать наказание А. Навальный
В четверг адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его клиента этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". При этом куда именно отправили Навального, защитникам не сказали. Накануне на портале "Ярновости" появилась информация со ссылкой на источник в системе ФСИН, что осужденного доставили в СИЗО в Кольчугино во Владимирской области, откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима № 2 в Покрове.
Согласно приговору суда, Навального должны определить в колонию общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: № 2, расположенная в городе Покров, и № 5 — в самом Владимире. Как отметили РИА Новости во владимирской ИК-5, у них нет сведений о том, что Навального этапировали в их исправительное учреждение. В покровской ИК-2, в свою очередь, сказали, что "не обладают информацией" о доставке основателя ФБК*.
Заключенные во Владимирской области могут получить специальность оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи, следует из официальной информации регионального управления ФСИН.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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