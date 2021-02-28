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Мясников назвал опасные продукты, от которых нужно отказаться
Мясников назвал опасные продукты, от которых нужно отказаться
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:39
2021-02-28T13:25
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием.Он отметил, что пищевой ботулизм — интоксикация, обычно возникающая в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам медика, человек может заболеть пищевым ботулизмом после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета.Наиболее опасны в этом плане домашние консервы и различные соленья, подчеркнул специалист. В таком случае от ботулотоксинов можно избавиться после кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высоких температур."А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск. &lt;…&gt; Это русская рулетка", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Не стоит забывать и об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку ни по запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов, добавил врач. По его словам, в этом случае правильное питание поможет снизить риск заражения ботулизмом.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество

Мясников назвал опасные продукты, от которых нужно отказаться

10:39 28.02.2021 (обновлено: 13:25 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием.
Он отметил, что пищевой ботулизм — интоксикация, обычно возникающая в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам медика, человек может заболеть пищевым ботулизмом после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета.
Наиболее опасны в этом плане домашние консервы и различные соленья, подчеркнул специалист. В таком случае от ботулотоксинов можно избавиться после кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высоких температур.
"А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск. <…> Это русская рулетка", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Не стоит забывать и об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку ни по запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов, добавил врач. По его словам, в этом случае правильное питание поможет снизить риск заражения ботулизмом.
Врач - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 10:04
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - Общество
 
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