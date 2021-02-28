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Наука
https://ria.ru/20210228/luna-1599312301.html
Турция хочет доставить на Луну космический аппарат с помощью своей ракеты
Турция хочет доставить на Луну космический аппарат с помощью своей ракеты
Турция намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат в 2023 году с помощью создаваемой в стране гибридной ракеты, заявил министр промышленности и... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:28
2021-02-28T14:28
наука
россия
луна
космос - риа наука
турция
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турция намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат в 2023 году с помощью создаваемой в стране гибридной ракеты, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.Турецкий лидер Тайип Эрдоган представил 9 февраля национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, по сотрудничеству в космосе."Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - сказал Варанк агентству Anadolu в ходе посещения объектов компании Delta V, которая занимается проектами в космической сфере.По его словам, турецкая космическая программа нацелена на то, чтобы вывести страну в "высшую лигу в космической сфере". Варанк добавил, что компания Delta V разработала уникальную технологию гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.
https://ria.ru/20210226/luna-1599183419.html
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россия, луна, космос - риа наука, турция

Турция хочет доставить на Луну космический аппарат с помощью своей ракеты

14:28 28.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турция намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат в 2023 году с помощью создаваемой в стране гибридной ракеты, заявил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган представил 9 февраля национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат. Позже Варанк заявил, что Анкара ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Россией, по сотрудничеству в космосе.
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"Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - сказал Варанк агентству Anadolu в ходе посещения объектов компании Delta V, которая занимается проектами в космической сфере.
По его словам, турецкая космическая программа нацелена на то, чтобы вывести страну в "высшую лигу в космической сфере". Варанк добавил, что компания Delta V разработала уникальную технологию гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.
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