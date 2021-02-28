https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599355290.html

В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу у россиян

В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу у россиян

Иммунитет к коронавирусу есть лишь у шести процентов россиян, об этом в интервью "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, член-корреспондент РАН... РИА Новости, 01.03.2021

2021-02-28T22:12

2021-02-28T22:12

2021-03-01T02:35

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу есть лишь у шести процентов россиян, об этом в интервью "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Медик отметил, что расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России пока рано. По словам Горелова, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения."Иммунная защита сейчас есть у восьми-девяти миллионов человек. От 146 миллионов — лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов", — пояснил Горелов.Врач напомнил, что у большинства людей пока нет прививки от коронавирусной инфекции, а также у многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила — снижает социальную активность, соблюдает дистанцию, носит средства защиты, "вот все это, что нам за год уже так надоело"."Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения", — добавил Горелов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, общество