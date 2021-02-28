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В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу у россиян
В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к коронавирусу у россиян
Иммунитет к коронавирусу есть лишь у шести процентов россиян, об этом в интервью "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, член-корреспондент РАН... РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T22:12
2021-02-28T22:12
2021-03-01T02:35
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу есть лишь у шести процентов россиян, об этом в интервью "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Медик отметил, что расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России пока рано. По словам Горелова, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения."Иммунная защита сейчас есть у восьми-девяти миллионов человек. От 146 миллионов — лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов", — пояснил Горелов.Врач напомнил, что у большинства людей пока нет прививки от коронавирусной инфекции, а также у многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила — снижает социальную активность, соблюдает дистанцию, носит средства защиты, "вот все это, что нам за год уже так надоело"."Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения", — добавил Горелов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Иммунитет к коронавирусу есть лишь у шести процентов россиян, об этом в интервью "Российской газете"
рассказал врач-инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов
.
Медик отметил, что расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России
пока рано. По словам Горелова, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения.
"Иммунная защита сейчас есть у восьми-девяти миллионов человек. От 146 миллионов — лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов", — пояснил Горелов.
Врач напомнил, что у большинства людей пока нет прививки от коронавирусной инфекции, а также у многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила — снижает социальную активность, соблюдает дистанцию, носит средства защиты, "вот все это, что нам за год уже так надоело".
"Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения", — добавил Горелов.