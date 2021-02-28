Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/kontrol-1599287388.html
В России смягчили требования валютного контроля
В России смягчили требования валютного контроля
Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:12
2021-02-28T09:12
россия
владимир якунин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_0:323:3018:2021_1920x0_80_0_0_23753fb330d3d201a3471d0faa61125f.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к продуктам экспортного страхования.Так, получение страховой выплаты в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.Данные нововведения предоставят экспортерам эффективный инструмент хеджирования рисков неисполнения внешнеторгового договора, что позволит снизить напряжённость в сфере валютного контроля и оживит оборот, прокомментировала РИА Новости директор Deloitte Legal Екатерина Портман.Кроме того, теперь не только "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) сможет страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, а любой российский страховщик. Исключением станут те организации, которые попадут в специальный перечень Банка России. Основания для этого станут, в том числе, работа компании с лицензией на осуществление добровольного имущественного страхования меньше года, а также наличие в течение года двух и более нарушений, за которые к страховщику применены меры ответственности."Это очень позитивное новшество, которое по замыслу авторов поправок, должно увеличить количество страховых компаний, которые могут работать с такими рисками, а следовательно, привести к росту конкуренции между ними и улучшению условий по страховым договорам для их клиентов", - заявила агентству председатель совета Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.Однако пока закон останется "полумерой" - нужны соответствующие изменения в Гражданский кодекс, чтобы страховщики не сталкивались с проблемами в судах, добавила эксперт. "Страхование кредитов классифицируется как страхование предпринимательских рисков. А согласно статье 933 Гражданского кодекса РФ, может быть застрахован предпринимательский риск "только самого страхователя и только в его пользу". Таким образом, нельзя будет назначить, например, банк выгодоприобретателем по полису, что противоречит сложившейся практике страхования экспортных кредитов и дебиторской задолженности", - пояснила Якунина.
https://ria.ru/20200101/1563056772.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/syre-1597811122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_379a0d2e8bb4a8183a4af4e67e652372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир якунин, экономика

В России смягчили требования валютного контроля

09:12 28.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к продуктам экспортного страхования.
Так, получение страховой выплаты в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.
Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.
Данные нововведения предоставят экспортерам эффективный инструмент хеджирования рисков неисполнения внешнеторгового договора, что позволит снизить напряжённость в сфере валютного контроля и оживит оборот, прокомментировала РИА Новости директор Deloitte Legal Екатерина Портман.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.01.2020
1 января 2020, 05:37
В России начинается очередной этап либерализации валютного контроля
Кроме того, теперь не только "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) сможет страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, а любой российский страховщик. Исключением станут те организации, которые попадут в специальный перечень Банка России. Основания для этого станут, в том числе, работа компании с лицензией на осуществление добровольного имущественного страхования меньше года, а также наличие в течение года двух и более нарушений, за которые к страховщику применены меры ответственности.
"Это очень позитивное новшество, которое по замыслу авторов поправок, должно увеличить количество страховых компаний, которые могут работать с такими рисками, а следовательно, привести к росту конкуренции между ними и улучшению условий по страховым договорам для их клиентов", - заявила агентству председатель совета Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.
Однако пока закон останется "полумерой" - нужны соответствующие изменения в Гражданский кодекс, чтобы страховщики не сталкивались с проблемами в судах, добавила эксперт. "Страхование кредитов классифицируется как страхование предпринимательских рисков. А согласно статье 933 Гражданского кодекса РФ, может быть застрахован предпринимательский риск "только самого страхователя и только в его пользу". Таким образом, нельзя будет назначить, например, банк выгодоприобретателем по полису, что противоречит сложившейся практике страхования экспортных кредитов и дебиторской задолженности", - пояснила Якунина.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 11:42Сказано в эфире
Аналитик объяснила рекордный рост несырьевого экспорта России
 
РоссияВладимир ЯкунинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния