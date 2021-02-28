https://ria.ru/20210228/kontrol-1599287388.html

В России смягчили требования валютного контроля

В России смягчили требования валютного контроля

Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:12

2021-02-28T09:12

2021-02-28T09:12

россия

владимир якунин

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к продуктам экспортного страхования.Так, получение страховой выплаты в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.Данные нововведения предоставят экспортерам эффективный инструмент хеджирования рисков неисполнения внешнеторгового договора, что позволит снизить напряжённость в сфере валютного контроля и оживит оборот, прокомментировала РИА Новости директор Deloitte Legal Екатерина Портман.Кроме того, теперь не только "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) сможет страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, а любой российский страховщик. Исключением станут те организации, которые попадут в специальный перечень Банка России. Основания для этого станут, в том числе, работа компании с лицензией на осуществление добровольного имущественного страхования меньше года, а также наличие в течение года двух и более нарушений, за которые к страховщику применены меры ответственности."Это очень позитивное новшество, которое по замыслу авторов поправок, должно увеличить количество страховых компаний, которые могут работать с такими рисками, а следовательно, привести к росту конкуренции между ними и улучшению условий по страховым договорам для их клиентов", - заявила агентству председатель совета Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.Однако пока закон останется "полумерой" - нужны соответствующие изменения в Гражданский кодекс, чтобы страховщики не сталкивались с проблемами в судах, добавила эксперт. "Страхование кредитов классифицируется как страхование предпринимательских рисков. А согласно статье 933 Гражданского кодекса РФ, может быть застрахован предпринимательский риск "только самого страхователя и только в его пользу". Таким образом, нельзя будет назначить, например, банк выгодоприобретателем по полису, что противоречит сложившейся практике страхования экспортных кредитов и дебиторской задолженности", - пояснила Якунина.

https://ria.ru/20200101/1563056772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/syre-1597811122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир якунин, экономика