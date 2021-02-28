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ОНК: Навального доставили в колонию во Владимирской области
ОНК: Навального доставили в колонию во Владимирской области
Алексея Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина" в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:39
2021-02-28T17:42
алексей мельников
матросская тишина
алексей навальный
покров
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Алексея Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина" в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.По приговору суда основатель ФБК* должен находиться в колонии общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: № 2 в городе Покров и № 5 во Владимире.По словам Мельникова, перед распределением Навальный пройдет карантин, сдаст анализы и посетит медиков. Потом его распределят в отряд.Пекарь, токарь или швеяРанее директор ФСИН Александр Калашников отмечал, что при желании Навальный сможет заниматься в ИК производственной деятельностью.Как говорится на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, заключенные во Владимирской области имеют возможность овладеть профессией оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи. В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение №46. "Строгая" колонияКак отметили жители города Покров, исправительная колония № 2, где, предположительно, будет отбывать наказание Навальный, достаточно строгая с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины. Мобильным телефоном обзавести тут вряд ли удастся. На волю можно позвонить с помощью таксофона, но часто этой услугой не воспользоваться.Она расположена в черте города, в нескольких сотнях метров стоят частные дома. Как говорят в Покрове, в ИК-2 занимаются осужденными, впервые оказавшимися в месте лишения свободы. По словам одного из собеседников РИА Новости, сотрудники колонии требуют, чтобы заключенные "строго соблюдали дисциплину, беспрекословно следовали уставу". Иначе могут лишить права на условно-досрочное освобождение.Как подчеркнули сотрудники ИК, колония — это режимный объект, поэтому фотографировать территорию можно лишь с расстояния 50 метров, а вышки лучше совсем не снимать. За шлагбаум допускают лишь машины сотрудников учреждения и спецтранспорт.Приговор НавальномуВторого февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.В четверг защитник Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его клиента этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". Куда именно доставили Навального, юристу было неизвестно.После этого на сайте "Ярновости" появилась информация, что осужденного доставили в СИЗО в Кольчугино во Владимирской области, откуда должны переправить в ИК-2 в Покрове. В колониях агентству заявили, что пока у них нет сведений о доставке Навального.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Кадры исправительной колонии № 2 в Покрове, куда доставили Навального
Корреспондент РИА Новости осмотрел окрестности покровской ИК-2, где, предположительно, будет отбывать срок Навальный. Колония находится в черте города, всего в сотнях метров от неё уже жилые дома. Местные говорят, что в колонии весьма строго следят за дисциплиной: никаких мобильников. Даже фотографировать объект «с воли» можно только с расстояния 50 м.
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алексей мельников, матросская тишина, алексей навальный, покров, владимирская область, происшествия

ОНК: Навального доставили в колонию во Владимирской области

17:39 28.02.2021 (обновлено: 17:42 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Алексея Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина" в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
По приговору суда основатель ФБК* должен находиться в колонии общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: № 2 в городе Покров и № 5 во Владимире.
По словам Мельникова, перед распределением Навальный пройдет карантин, сдаст анализы и посетит медиков. Потом его распределят в отряд.

Пекарь, токарь или швея

Ранее директор ФСИН Александр Калашников отмечал, что при желании Навальный сможет заниматься в ИК производственной деятельностью.
Как говорится на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, заключенные во Владимирской области имеют возможность овладеть профессией оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи. В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение №46.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где, возможно, будет отбывать наказание Алексей Навальный
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где, возможно, будет отбывать наказание Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где, возможно, будет отбывать наказание Алексей Навальный

"Строгая" колония

Как отметили жители города Покров, исправительная колония № 2, где, предположительно, будет отбывать наказание Навальный, достаточно строгая с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины. Мобильным телефоном обзавести тут вряд ли удастся. На волю можно позвонить с помощью таксофона, но часто этой услугой не воспользоваться.
Она расположена в черте города, в нескольких сотнях метров стоят частные дома. Как говорят в Покрове, в ИК-2 занимаются осужденными, впервые оказавшимися в месте лишения свободы.
По словам одного из собеседников РИА Новости, сотрудники колонии требуют, чтобы заключенные "строго соблюдали дисциплину, беспрекословно следовали уставу". Иначе могут лишить права на условно-досрочное освобождение.
Как подчеркнули сотрудники ИК, колония — это режимный объект, поэтому фотографировать территорию можно лишь с расстояния 50 метров, а вышки лучше совсем не снимать. За шлагбаум допускают лишь машины сотрудников учреждения и спецтранспорт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 15:55
Захарова прокомментировала расследование AI по Навальному

Приговор Навальному

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
В четверг защитник Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его клиента этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". Куда именно доставили Навального, юристу было неизвестно.
После этого на сайте "Ярновости" появилась информация, что осужденного доставили в СИЗО в Кольчугино во Владимирской области, откуда должны переправить в ИК-2 в Покрове. В колониях агентству заявили, что пока у них нет сведений о доставке Навального.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсправительная колония ИК-2, где, возможно, будет отбывать наказание А. Навальный
Исправительная колония ИК-2, где, возможно, будет отбывать наказание А. Навальный - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Исправительная колония ИК-2, где, возможно, будет отбывать наказание А. Навальный
 
Алексей МельниковМатросская тишинаАлексей НавальныйПокровВладимирская областьПроисшествия
 
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