https://ria.ru/20210228/koloniya-1599314222.html

Местные жители рассказали о колонии, в которую доставили Навального

Местные жители рассказали о колонии, в которую доставили Навального

Колонию во Владимирской области, где будет отбывать наказание Алексей Навальный, местные жители называют строгой с точки зрения контроля за соблюдением... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T14:54

2021-02-28T14:54

2021-02-28T16:20

алексей мельников

общественная наблюдательная комиссия

алексей навальный

покров

владимирская область

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ПОКРОВ (Владимирская область), 28 фев - РИА Новости. Колонию во Владимирской области, где будет отбывать наказание Алексей Навальный, местные жители называют строгой с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины.Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.ИК-2 расположена в черте небольшого города Покров Владимирской области, в нескольких сотнях метров от неё находятся жилые частые дома. От Москвы по Горьковскому шоссе до учреждения можно доехать за пару часов.Местные жители в разговоре с РИА Новости сообщили, что ИК-2 занимается исправлением "первоходов" - осуждённых, впервые оказавшихся в месте лишения свободы. Они также указывают, что в колонии строго следят за дисциплиной, в частности исключена возможность обзавестись на её территории мобильным телефоном. Заключённые могут звонить на волю при помощи таксофона, но часто прибегнуть к этой услуге не получится.Не меньшей дисциплины работники ФСИН просят от журналистов, приехавших воочию увидеть учреждение. Вежливо они говорят о том, что колония является режимным объектом, фотографировать территорию можно лишь с расстояния 50 метров, а вышки лучше совсем не снимать.Вход в небольшой посёлок, где расположена ИК, также должен быть санкционирован, поэтому к самому зданию колонии запрещено подходить с камерами. За шлагбаум допускаются машины сотрудников учреждения и спецтранспорт.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210226/navalnaya-1599138645.html

https://ria.ru/20210228/rossiya-1599246001.html

покров

владимирская область

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Кадры исправительной колонии № 2 в Покрове, куда доставили Навального Корреспондент РИА Новости осмотрел окрестности покровской ИК-2, где, предположительно, будет отбывать срок Навальный. Колония находится в черте города, всего в сотнях метров от неё уже жилые дома. Местные говорят, что в колонии весьма строго следят за дисциплиной: никаких мобильников. Даже фотографировать объект «с воли» можно только с расстояния 50 м. 2021-02-28T14:54 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мельников, общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, покров, владимирская область