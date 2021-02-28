https://ria.ru/20210228/kashel-1599301756.html
Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
Врач терапевт-пульмонолог из Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:29
2021-02-28T12:29
2021-02-28T13:09
россия
владимир бекетов
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Врач терапевт-пульмонолог из Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, в каких случаях кашель требует срочного посещения врача.По его словам, беспокойство должен вызвать кашель, сопровождающийся затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди."Выраженный и длительный кашель говорит о том, что патология значительна и причину необходимо выяснить", — отметил Бекетов в комментарии "Аргументам и фактам".Помимо этого, медицинская помощь необходима при прогрессирующем усилении кашля на фоне ухудшения самочувствия, кашле, сопровождающемся повышенной на протяжении пяти дней температурой, а также кашле любой интенсивности, продолжающемся более двух-трех недель.
https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599293892.html
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россия, владимир бекетов, здоровье - общество
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Врач терапевт-пульмонолог из Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, в каких случаях кашель требует срочного посещения врача.
По его словам, беспокойство должен вызвать кашель, сопровождающийся затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди.
"Выраженный и длительный кашель говорит о том, что патология значительна и причину необходимо выяснить", — отметил Бекетов в комментарии "Аргументам и фактам".
Помимо этого, медицинская помощь необходима при прогрессирующем усилении кашля на фоне ухудшения самочувствия, кашле, сопровождающемся повышенной на протяжении пяти дней температурой, а также кашле любой интенсивности, продолжающемся более двух-трех недель.