https://ria.ru/20210228/erevan-1599320261.html

Армянская оппозиция вышла на митинг у стен парламента в Ереване

Армянская оппозиция вышла на митинг у стен парламента в Ереване

Армянская оппозиция вышла на митинг на проспекте Баграмяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:59

2021-02-28T15:59

2021-02-28T16:33

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599122079_408:640:2911:2048_1920x0_80_0_0_6a1a857ca4e1d27114153cce2db5cec4.jpg

ЕРЕВАН, 28 фев — РИА Новости. Армянская оппозиция вышла на митинг на проспекте Баграмяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Акция проходит на привычном месте сбора противников премьера Никола Пашиняна — в палаточном лагере около забора Национальной ассамблеи (армянского парламента. — Прим. ред.). Здесь собрались несколько тысяч человек, несколько меньше, чем на субботнем митинге.На проспекте также проходит концерт: со сцены выступают политики, поэты и музыканты. Место сбора оппозиции охраняет большое количество полицейских.Очередной политический кризис разгорелся в Армении после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". По данным СМИ, первый замглавы Генштаба Тиран Хачатрян высмеял заявление премьера, после чего его отправили в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну.Утром в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, который расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210228/rossiya-1599246001.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ереван, армения, в мире