https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599288674.html

В РПЦ призвали спортсменов-бойцов разрешать конфликты добротой

В РПЦ призвали спортсменов-бойцов разрешать конфликты добротой

С уважением относиться к ближнему, избегать конфликтов и решать их добротой призвал спортсменов-бойцов в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:00

2021-02-28T10:00

2021-02-28T10:08

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С уважением относиться к ближнему, избегать конфликтов и решать их добротой призвал спортсменов-бойцов в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан."Любой спортсмен, сильный человек, прежде всего, уважает своего ближнего. В неприятной ситуации по-настоящему сильный человек будет стремиться погасить конфликт добротой и выдержкой. Прежде чем он использует свои боевые возможности, непременно постарается ответить добром на агрессию, показать добрый пример христианского поведения. Каждый согласится, что это бывает чрезвычайно непросто, но тут и сокрыт главный духовный подвиг. Если же спортсмен видит, что ничего не получается, что человек потерял ориентиры, и особенно, если могут пострадать беззащитные и невинные, то он вынужден защищаться и защищать. То есть это всегда крайняя мера", - сказал митрополит Митрофан.Он отметил, что Церковь и Россия существует, "потому что мы умеем защищаться и воевать" и "наша задача – воспитывать воинов". Вместе с тем, он подчеркнул, что милосердие и доброта – признак силы, а не слабости человека, а "человек немилосердный и жестокий – слаб" и еще "просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек"."Мы, прежде всего, должны являть пример. Если мы уже стали христианами, обрели это духовное сокровище, то мы должны человеку, который далек от этого всего, являть пример лучшего: любви, прощения, милосердия. Люди, увидев, что есть другой мир, другие ценности, почувствуют, что здесь правда и истина", - заключил иерарх.Полный текст интервью с митрополитом Митрофаном читатйе на сайте ria.ruВ Русской православной церкви ежегодно проводят Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского". В этом году в феврале на фестивале в подмосковном Пушкино организовали турниры по 16 направлениям, в том числе боевому самбо и карате. Гости также смогли встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, круглые столы и конференции.

https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599288228.html

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религия, россия, самбо, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, пушкино, единоборства, спорт