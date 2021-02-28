Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599288674.html
В РПЦ призвали спортсменов-бойцов разрешать конфликты добротой
В РПЦ призвали спортсменов-бойцов разрешать конфликты добротой
С уважением относиться к ближнему, избегать конфликтов и решать их добротой призвал спортсменов-бойцов в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:00
2021-02-28T10:08
религия и мировоззрение
религия
россия
самбо
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
пушкино
единоборства
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599287204_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37953d36e1a852f86ccd4488d0c7ce75.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С уважением относиться к ближнему, избегать конфликтов и решать их добротой призвал спортсменов-бойцов в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан."Любой спортсмен, сильный человек, прежде всего, уважает своего ближнего. В неприятной ситуации по-настоящему сильный человек будет стремиться погасить конфликт добротой и выдержкой. Прежде чем он использует свои боевые возможности, непременно постарается ответить добром на агрессию, показать добрый пример христианского поведения. Каждый согласится, что это бывает чрезвычайно непросто, но тут и сокрыт главный духовный подвиг. Если же спортсмен видит, что ничего не получается, что человек потерял ориентиры, и особенно, если могут пострадать беззащитные и невинные, то он вынужден защищаться и защищать. То есть это всегда крайняя мера", - сказал митрополит Митрофан.Он отметил, что Церковь и Россия существует, "потому что мы умеем защищаться и воевать" и "наша задача – воспитывать воинов". Вместе с тем, он подчеркнул, что милосердие и доброта – признак силы, а не слабости человека, а "человек немилосердный и жестокий – слаб" и еще "просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек"."Мы, прежде всего, должны являть пример. Если мы уже стали христианами, обрели это духовное сокровище, то мы должны человеку, который далек от этого всего, являть пример лучшего: любви, прощения, милосердия. Люди, увидев, что есть другой мир, другие ценности, почувствуют, что здесь правда и истина", - заключил иерарх.Полный текст интервью с митрополитом Митрофаном читатйе на сайте ria.ruВ Русской православной церкви ежегодно проводят Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского". В этом году в феврале на фестивале в подмосковном Пушкино организовали турниры по 16 направлениям, в том числе боевому самбо и карате. Гости также смогли встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, круглые столы и конференции.
https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599288228.html
https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598953696.html
россия
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599287204_231:0:1071:630_1920x0_80_0_0_e9f6950b1e80fde75674456f04c05821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, самбо, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, пушкино, единоборства, спорт

В РПЦ призвали спортсменов-бойцов разрешать конфликты добротой

10:00 28.02.2021 (обновлено: 10:08 28.02.2021)
 
© Фото : UFC/Zuffa LLCНикита Крылов (слева) и Магомед Анкалаев
Никита Крылов (слева) и Магомед Анкалаев - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : UFC/Zuffa LLC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. С уважением относиться к ближнему, избегать конфликтов и решать их добротой призвал спортсменов-бойцов в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
"Любой спортсмен, сильный человек, прежде всего, уважает своего ближнего. В неприятной ситуации по-настоящему сильный человек будет стремиться погасить конфликт добротой и выдержкой. Прежде чем он использует свои боевые возможности, непременно постарается ответить добром на агрессию, показать добрый пример христианского поведения. Каждый согласится, что это бывает чрезвычайно непросто, но тут и сокрыт главный духовный подвиг. Если же спортсмен видит, что ничего не получается, что человек потерял ориентиры, и особенно, если могут пострадать беззащитные и невинные, то он вынужден защищаться и защищать. То есть это всегда крайняя мера", - сказал митрополит Митрофан.
Федор Емельяненко после боя с Фабио Мальдонадо - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
09:25Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, как остаться христианином в бойцовском поединке
Он отметил, что Церковь и Россия существует, "потому что мы умеем защищаться и воевать" и "наша задача – воспитывать воинов". Вместе с тем, он подчеркнул, что милосердие и доброта – признак силы, а не слабости человека, а "человек немилосердный и жестокий – слаб" и еще "просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек".
"Мы, прежде всего, должны являть пример. Если мы уже стали христианами, обрели это духовное сокровище, то мы должны человеку, который далек от этого всего, являть пример лучшего: любви, прощения, милосердия. Люди, увидев, что есть другой мир, другие ценности, почувствуют, что здесь правда и истина", - заключил иерарх.
Полный текст интервью с митрополитом Митрофаном читатйе на сайте ria.ru
В Русской православной церкви ежегодно проводят Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского". В этом году в феврале на фестивале в подмосковном Пушкино организовали турниры по 16 направлениям, в том числе боевому самбо и карате. Гости также смогли встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, круглые столы и конференции.
Третий ежегодный праздник Православие и спорт в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 16:17Религия и мировоззрение
ТВ-проект "Движение вверх" расскажет о пути российских спортсменов к вере
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияСамбоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПушкиноЕдиноборстваСпорт
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния