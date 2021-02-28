https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599288228.html

В РПЦ рассказали, как остаться христианином в бойцовском поединке

В РПЦ рассказали, как остаться христианином в бойцовском поединке

Бои без правил – антихристианский "вид спорта", противоречащий морали, но и в единоборствах спортсмену нужно быть внимательным к себе и оставаться христианином, РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:25

2021-02-28T09:25

2021-02-28T10:35

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бои без правил – антихристианский "вид спорта", противоречащий морали, но и в единоборствах спортсмену нужно быть внимательным к себе и оставаться христианином, заявил в интервью РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан."Насчет побить (соперника в бою – ред.) – это относится больше к страшному, кровавому "спорту", который называется "бои без правил". Я считаю, что это антихристианский вид "спорта". Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причем надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам – провел прием, получил очки, зафиксировали победу. Религия – это всегда свод правил, этических норм. А в боях без правил, получается, они отброшены", - сказал митрополит Митрофан.По его словам, вообще соревновательные виды спорта вступают в "некое противоречие" с христианством, поскольку они "родом из языческих времен". "Тут каждый спортсмен должен понять, не слишком ли он страстен, нет ли в нем ненависти и других нехороших чувств. Как я сказал, милосердие, доброта – признак силы. Нужно, чтобы это жило в сердце человека. Это сложный путь спортсмена-христианина, но без этого он проиграет большую борьбу за свою душу", - пояснил представитель Церкви.В некоторых случаях, отметил митрополит, нужно и ослабить удар, ведь "человек немилосердный и жестокий – слаб" и еще "просто не нашел подлинный смысл жизни, не состоялся как полноценный человек"."Спортсмен должен видеть, если соперник очевидно слабее, если сейчас можно его повредить. Можно пойти по одному пути - и бить, пока другой сознание не потеряет, как в "боях без правил", а можно всегда оставаться человеком, христианином. Это все решает каждый сам – взвешивает в своем сердце на каждом поединке. Гораздо проще без этого: знай себе – лупи, пока не добьешь. Попытаться совместить несовместимое – задача непростая, но за нее и награда будет больше – спасение человеческой души", - подытожил собеседник агентства.Полный текст интервью с митрополитом Митрофаном читатйе на сайте ria.ruВ Русской православной церкви ежегодно проводят Международный фестиваль единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского". В этом году в феврале на фестивале в подмосковном Пушкино организовали турниры по 16 направлениям, в том числе боевому самбо и карате. Гости также смогли встретиться с известными спортивными мастерами, принять участие в мастер-классах, посетить выставки, круглые столы и конференции.

https://ria.ru/20210228/edinoborstva-1599274499.html

https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598978079.html

https://rsport.ria.ru/20201210/rossiya-1588633211.html

https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598953696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самбо, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, пушкино, единоборства, спорт