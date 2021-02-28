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Против главы нижегородского штаба Навального завели уголовное дело
Против главы нижегородского штаба Навального завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили на координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:43
2021-02-28T18:45
россия
алексей навальный
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили на координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил его адвокат Александр Караваев."Возбуждено уголовное дело в отношении Романа Трегубова, руководителя штаба Навального в Нижнем Новгороде. На данный момент известно, что дело находится в производстве Следственной части УМВД России по Нижнему Новгороду и возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, максимальная санкция – два года лишения свободы). Очевидно, что уголовное дело касается митингов, прошедших в городе в январе", - написал Караваев на своей странице в соцсети Facebook.Адвокат также опубликовал фотографию полученного Трегубовым официального уведомления, в котором он назван "подозреваемым".Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Ранее сообщалось, что 29 января Трегубов был арестован на пять суток за призыв к несогласованной акции 31 января. Кроме того, 30 января в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой Трегубов сообщает, что отказывается от своих полномочий, "потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия", и призывает "соблюдать закон и порядок и не выходить на несогласованные акции". Однако в тот же день его адвокат Караваев заявил РИА Новости, что видео было записано под давлением.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.
https://ria.ru/20210225/arest-1598915329.html
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россия, алексей навальный, происшествия

Против главы нижегородского штаба Навального завели уголовное дело

18:43 28.02.2021 (обновлено: 18:45 28.02.2021)
 
© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили на координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил его адвокат Александр Караваев.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Романа Трегубова, руководителя штаба Навального в Нижнем Новгороде. На данный момент известно, что дело находится в производстве Следственной части УМВД России по Нижнему Новгороду и возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, максимальная санкция – два года лишения свободы). Очевидно, что уголовное дело касается митингов, прошедших в городе в январе", - написал Караваев на своей странице в соцсети Facebook.
Адвокат также опубликовал фотографию полученного Трегубовым официального уведомления, в котором он назван "подозреваемым".
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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Ранее сообщалось, что 29 января Трегубов был арестован на пять суток за призыв к несогласованной акции 31 января. Кроме того, 30 января в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой Трегубов сообщает, что отказывается от своих полномочий, "потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия", и призывает "соблюдать закон и порядок и не выходить на несогласованные акции". Однако в тот же день его адвокат Караваев заявил РИА Новости, что видео было записано под давлением.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.
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