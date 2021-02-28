https://ria.ru/20210228/delo-1599337364.html

Против главы нижегородского штаба Навального завели уголовное дело

Против главы нижегородского штаба Навального завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили на координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T18:43

2021-02-28T18:43

2021-02-28T18:45

россия

алексей навальный

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили на координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил его адвокат Александр Караваев."Возбуждено уголовное дело в отношении Романа Трегубова, руководителя штаба Навального в Нижнем Новгороде. На данный момент известно, что дело находится в производстве Следственной части УМВД России по Нижнему Новгороду и возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, максимальная санкция – два года лишения свободы). Очевидно, что уголовное дело касается митингов, прошедших в городе в январе", - написал Караваев на своей странице в соцсети Facebook.Адвокат также опубликовал фотографию полученного Трегубовым официального уведомления, в котором он назван "подозреваемым".Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Ранее сообщалось, что 29 января Трегубов был арестован на пять суток за призыв к несогласованной акции 31 января. Кроме того, 30 января в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой Трегубов сообщает, что отказывается от своих полномочий, "потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия", и призывает "соблюдать закон и порядок и не выходить на несогласованные акции". Однако в тот же день его адвокат Караваев заявил РИА Новости, что видео было записано под давлением.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

https://ria.ru/20210225/arest-1598915329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/volkov-1596773459.html

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россия, алексей навальный, происшествия