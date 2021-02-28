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СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского в Махачкале
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского в Махачкале
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского при попытке проверить документы в дагестанской Махачкале, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:43
2021-02-28T09:43
2021-02-28T09:43
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского при попытке проверить документы в дагестанской Махачкале, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее МВД Дагестана сообщило, что в субботу около 20.00 в ходе несения службы полицейские попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление сотрудникам полиции.Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен и доставлен в больницу, где затем скончался. Другой попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.В СУСК по Дагестану уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия
МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского при попытке проверить документы в дагестанской Махачкале
, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее МВД Дагестана сообщило, что в субботу около 20.00 в ходе несения службы полицейские попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление сотрудникам полиции.
Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен и доставлен в больницу, где затем скончался. Другой попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
В СУСК по Дагестану уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.