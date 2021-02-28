https://ria.ru/20210228/defitsit-1599356684.html
Минпромторг исключил дефицит продуктов в России
Минпромторг исключил дефицит продуктов в России
Дефицит продуктов в России исключен, предпосылок для резких изменений цен также нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T22:36
2021-02-28T22:36
2021-02-28T22:36
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дефицит продуктов в России исключен, предпосылок для резких изменений цен также нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ."Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", - сообщили в министерстве.В ведомстве указали, что в настоящее время Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. "Минпромторг России находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и ФАС", - добавили в пресс-службе.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Дефицит продуктов в России
исключен, предпосылок для резких изменений цен также нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга
РФ.
"Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет - у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", - сообщили в министерстве.
В ведомстве указали, что в настоящее время Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. "Минпромторг России находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом
России, Минэкономразвития России и ФАС
", - добавили в пресс-службе.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.