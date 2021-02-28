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Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
При беспорядках после демонстрации в Барселоне задержали как минимум десять человек, сообщают правоохранительные органы. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T00:45
2021-02-28T00:59
пабло асель
педро санчес
жирона
таррагона
испания
мадрид
в мире
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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. При беспорядках после демонстрации в Барселоне задержали как минимум десять человек, сообщают правоохранительные органы.Митинг в поддержку социальных преобразований в стране и защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя) закончился в очередной раз беспорядками в центре города: радикалы строили баррикады, поджигали их, громили и поджигали отделения банков, банкоматы, вход в один из отелей на Рамбле, грабили магазины, забрасывали полицию краской, фаерами. Напротив здания Городской гвардии также сгорела машина силовиков.Как сообщают каталонские правоохранительные органы, акции протеста прошли также в Сабаделе, Жироне, Таррагоне и Лериде. В частности, митингующие в Сабаделе в провинции Барселона строили баррикады из мусорных контейнеров.По данным службы скорой помощи женералитета Каталонии, при беспорядках пострадали четыре человека в Барселоне и один в Лериде.Протесты в ИспанииМассовые протесты начались в испанских городах 16 февраля после ареста Аселя, которого суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в соцсетях и одной из песен.Силовики за это время задержали более ста протестующих, но основную часть из них уже отпустили.Более сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей.Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией.В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто проявляет насилие или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
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пабло асель, педро санчес, жирона, таррагона, испания, мадрид, в мире

Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек

00:45 28.02.2021 (обновлено: 00:59 28.02.2021)
 
© REUTERS / Nacho DoceСотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© REUTERS / Nacho Doce
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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. При беспорядках после демонстрации в Барселоне задержали как минимум десять человек, сообщают правоохранительные органы.
Митинг в поддержку социальных преобразований в стране и защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя) закончился в очередной раз беспорядками в центре города: радикалы строили баррикады, поджигали их, громили и поджигали отделения банков, банкоматы, вход в один из отелей на Рамбле, грабили магазины, забрасывали полицию краской, фаерами. Напротив здания Городской гвардии также сгорела машина силовиков.

“Мы задержали 10 человек, связанных с насильственными действиями, которые произошли в Барселоне. По меньшей мере один задержанный связан с поджогом минифургона Городской гвардии Барселоны", — говорится в сообщении Mossos de Escuadra в Twitter.

Как сообщают каталонские правоохранительные органы, акции протеста прошли также в Сабаделе, Жироне, Таррагоне и Лериде. В частности, митингующие в Сабаделе в провинции Барселона строили баррикады из мусорных контейнеров.
По данным службы скорой помощи женералитета Каталонии, при беспорядках пострадали четыре человека в Барселоне и один в Лериде.

Протесты в Испании

Массовые протесты начались в испанских городах 16 февраля после ареста Аселя, которого суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в соцсетях и одной из песен.
Силовики за это время задержали более ста протестующих, но основную часть из них уже отпустили.
Более сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей.
Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией.
В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто проявляет насилие или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:49
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
 
Пабло АсельПедро СанчесЖиронаТаррагонаИспанияМадридВ мире
 
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