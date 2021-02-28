https://ria.ru/20210228/besporyadki-1599276916.html

Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек

Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек

При беспорядках после демонстрации в Барселоне задержали как минимум десять человек, сообщают правоохранительные органы. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T00:45

2021-02-28T00:45

2021-02-28T00:59

пабло асель

педро санчес

жирона

таррагона

испания

мадрид

в мире

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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. При беспорядках после демонстрации в Барселоне задержали как минимум десять человек, сообщают правоохранительные органы.Митинг в поддержку социальных преобразований в стране и защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя) закончился в очередной раз беспорядками в центре города: радикалы строили баррикады, поджигали их, громили и поджигали отделения банков, банкоматы, вход в один из отелей на Рамбле, грабили магазины, забрасывали полицию краской, фаерами. Напротив здания Городской гвардии также сгорела машина силовиков.Как сообщают каталонские правоохранительные органы, акции протеста прошли также в Сабаделе, Жироне, Таррагоне и Лериде. В частности, митингующие в Сабаделе в провинции Барселона строили баррикады из мусорных контейнеров.По данным службы скорой помощи женералитета Каталонии, при беспорядках пострадали четыре человека в Барселоне и один в Лериде.Протесты в ИспанииМассовые протесты начались в испанских городах 16 февраля после ареста Аселя, которого суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в соцсетях и одной из песен.Силовики за это время задержали более ста протестующих, но основную часть из них уже отпустили.Более сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей.Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией.В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто проявляет насилие или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

жирона

таррагона

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, педро санчес, жирона, таррагона, испания, мадрид, в мире