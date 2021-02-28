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https://ria.ru/20210228/bayraktar-1599341814.html
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T19:31
2021-02-28T19:51
россия
виктор мураховский
тор (зенитный ракетный комплекс)
панцирь-с1
нато
ливия
турция
сирия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их "неуязвимости" для российских РЭБ. Его слова приводит РЕН ТВ.Он уточнил, что у России есть комплексы, позволяющие подавлять спутниковые и навигационные системы, которыми пользуются БПЛА, включая и "Байрактары".Эксперты неоднократно отмечали, что Россия обладает эффективными системами борьбы с беспилотниками. Одно из таких средств — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ", способный обнаружить одновременно 48 целей, сопроводить десять и уничтожить четыре. По словам специалистов, у турецких Bayraktar TB2 нет шансов уцелеть при попадании в зону действия этой техники.В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО ранее отметили, что для борьбы с военными БПЛА отлично подходит российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Из открытых источников следует, что за время применения этой техники в Сирии и Ливии были ликвидированы более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе турецкие Bayraktar TB2, израильские аппараты Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.
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россия, виктор мураховский, тор (зенитный ракетный комплекс), панцирь-с1, нато, ливия, турция, сирия

Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"

19:31 28.02.2021 (обновлено: 19:51 28.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их "неуязвимости" для российских РЭБ. Его слова приводит РЕН ТВ.

"Турецкий коммерсант не знаком с российскими системами радиоэлектронной борьбы. Так что его заявление — не более чем необоснованная реакция на падение "Байрактаров" в некоторых регионах, где они применялись", — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что у России есть комплексы, позволяющие подавлять спутниковые и навигационные системы, которыми пользуются БПЛА, включая и "Байрактары".
Эксперты неоднократно отмечали, что Россия обладает эффективными системами борьбы с беспилотниками. Одно из таких средств — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ", способный обнаружить одновременно 48 целей, сопроводить десять и уничтожить четыре. По словам специалистов, у турецких Bayraktar TB2 нет шансов уцелеть при попадании в зону действия этой техники.
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В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО ранее отметили, что для борьбы с военными БПЛА отлично подходит российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Из открытых источников следует, что за время применения этой техники в Сирии и Ливии были ликвидированы более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе турецкие Bayraktar TB2, израильские аппараты Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.
 
РоссияВиктор МураховскийТор (зенитный ракетный комплекс)Панцирь-С1НАТОЛивияТурцияСирия
 
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