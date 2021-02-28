Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
19:31 28.02.2021 (обновлено: 19:51 28.02.2021)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их "неуязвимости" для российских РЭБ. Его слова приводит РЕН ТВ.
"Турецкий коммерсант не знаком с российскими системами радиоэлектронной борьбы. Так что его заявление — не более чем необоснованная реакция на падение "Байрактаров" в некоторых регионах, где они применялись", — подчеркнул специалист.
Он уточнил, что у России есть комплексы, позволяющие подавлять спутниковые и навигационные системы, которыми пользуются БПЛА, включая и "Байрактары".
Эксперты неоднократно отмечали, что Россия обладает эффективными системами борьбы с беспилотниками. Одно из таких средств — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ", способный обнаружить одновременно 48 целей, сопроводить десять и уничтожить четыре. По словам специалистов, у турецких Bayraktar TB2 нет шансов уцелеть при попадании в зону действия этой техники.
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В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО ранее отметили, что для борьбы с военными БПЛА отлично подходит российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Из открытых источников следует, что за время применения этой техники в Сирии и Ливии были ликвидированы более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе турецкие Bayraktar TB2, израильские аппараты Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.