https://ria.ru/20210228/bayraktar-1599341814.html

Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"

Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"

Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T19:31

2021-02-28T19:31

2021-02-28T19:51

россия

виктор мураховский

тор (зенитный ракетный комплекс)

панцирь-с1

нато

ливия

турция

сирия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал заявление генерального директора компании — производителя ударных беспилотников Bayraktar TB2 об их "неуязвимости" для российских РЭБ. Его слова приводит РЕН ТВ.Он уточнил, что у России есть комплексы, позволяющие подавлять спутниковые и навигационные системы, которыми пользуются БПЛА, включая и "Байрактары".Эксперты неоднократно отмечали, что Россия обладает эффективными системами борьбы с беспилотниками. Одно из таких средств — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ", способный обнаружить одновременно 48 целей, сопроводить десять и уничтожить четыре. По словам специалистов, у турецких Bayraktar TB2 нет шансов уцелеть при попадании в зону действия этой техники.В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО ранее отметили, что для борьбы с военными БПЛА отлично подходит российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Из открытых источников следует, что за время применения этой техники в Сирии и Ливии были ликвидированы более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе турецкие Bayraktar TB2, израильские аппараты Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html

россия

ливия

турция

сирия

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россия, виктор мураховский, тор (зенитный ракетный комплекс), панцирь-с1, нато, ливия, турция, сирия