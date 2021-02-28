https://ria.ru/20210228/aviabilety-1599148094.html

Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта

Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта

Определены города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T04:45

2021-02-28T04:45

2021-02-28T11:41

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Определены города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и назвали десять городов, в которые можно отправиться в этот период за сумму до 15 тысяч рублей. Маршруты выбраны из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.Лидер списка — Санкт-Петербург: авиабилет из столицы в оба конца стоит в среднем 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, отправиться в который можно за четыре тысячи рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге.От пяти до десяти тысяч рублей стоит перелет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тысячи рублей. Подышать морским воздухом можно в Симферополе и Сочи, потратив на дорогу 12 и 14 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html

москва

уфа

симферополь

сочи

минеральные воды

екатеринбург

воронеж

махачкала

санкт-петербург

калининград

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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