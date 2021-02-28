Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210228/aviabilety-1599148094.html
Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта
Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта
Определены города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T04:45
2021-02-28T11:41
города
цены
авиабилеты
туризм
туризм
самолеты
новости - туризм
москва
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/96/1559269657_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_7c3ded636a81d27479f8cb3afcfc9f52.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Определены города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и назвали десять городов, в которые можно отправиться в этот период за сумму до 15 тысяч рублей. Маршруты выбраны из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.Лидер списка — Санкт-Петербург: авиабилет из столицы в оба конца стоит в среднем 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, отправиться в который можно за четыре тысячи рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге.От пяти до десяти тысяч рублей стоит перелет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тысячи рублей. Подышать морским воздухом можно в Симферополе и Сочи, потратив на дорогу 12 и 14 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html
москва
уфа
симферополь
сочи
минеральные воды
екатеринбург
воронеж
махачкала
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/96/1559269657_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_59b27ef6989f888034e78f37d49a392c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
города, цены, авиабилеты, туризм, самолеты, новости - туризм, москва, уфа, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, воронеж, махачкала, санкт-петербург, калининград, казань, 8 марта

Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 Марта

04:45 28.02.2021 (обновлено: 11:41 28.02.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Georg AdlerКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Georg Adler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Определены города, в которые можно недорого слетать в Международный женский день, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и назвали десять городов, в которые можно отправиться в этот период за сумму до 15 тысяч рублей. Маршруты выбраны из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.
Лидер списка — Санкт-Петербург: авиабилет из столицы в оба конца стоит в среднем 3,9 тысячи рублей. На втором месте — Воронеж, отправиться в который можно за четыре тысячи рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге.
От пяти до десяти тысяч рублей стоит перелет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тысячи рублей. Подышать морским воздухом можно в Симферополе и Сочи, потратив на дорогу 12 и 14 тысяч рублей соответственно.
Клуб полярных путешествий Poseidon Expeditions - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00Туризм
На ледоколе, вертолете или лыжах: как увидеть Северный полюс
 
ТуризмГородаЦеныавиабилетыТуризмсамолетыНовости - ТуризмМоскваУфаСимферопольСочиМинеральные ВодыЕкатеринбургВоронежМахачкалаСанкт-ПетербургКалининградКазань8 марта
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния