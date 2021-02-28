https://ria.ru/20210228/astronavty-1599319359.html

Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС

Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС

Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на МКС,... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:49

2021-02-28T15:49

2021-02-28T17:12

хочу стать космонавтом

виктор гловер

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

наса

spacex

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на МКС, сообщает НАСА в твиттере."Сегодняшний выход в космос официально начался! В 6:12 утра (14:12 мск) астронавты НАСА Кейт Рубинс и Виктор Гловер переключили свои скафандры на автономное питание. Сегодня они будут работать снаружи МКС около 6,5 часа, чтобы подготовиться к предстоящей установке новых солнечных батарей на станции", — говорится в публикации.Как сообщает НАСА, в настоящее время солнечные батареи на станции функционируют без перебоев, однако уже проявляют признаки износа, так как срок их эксплуатации рассчитан на 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000-го и работали более 20 лет. Новые батареи, как ожидается, будут установлены позже в этом году.Рубинс прибыла на МКС 14 октября 2020 года на борту корабля "Союз МС-17", Гловер находится на МКС с ноября прошлого года, он прибыл на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Для обоих астронавтов это уже третий выход в космос за карьеру.

https://ria.ru/20210225/treschina-1598991641.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор гловер, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex