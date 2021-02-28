Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС
15:49 28.02.2021 (обновлено: 17:12 28.02.2021)
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на МКС, сообщает НАСА в твиттере.
"Сегодняшний выход в космос официально начался! В 6:12 утра (14:12 мск) астронавты НАСА Кейт Рубинс и Виктор Гловер переключили свои скафандры на автономное питание. Сегодня они будут работать снаружи МКС около 6,5 часа, чтобы подготовиться к предстоящей установке новых солнечных батарей на станции", — говорится в публикации.
Today's spacewalk is officially underway! At 6:12am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins & @AstroVicGlover switched their spacesuits to battery power. They'll work outside the @Space_Station for about 6.5 hours today to prepare for upcoming station solar array upgrades. pic.twitter.com/uSakyjSpzn— NASA (@NASA) February 28, 2021
Как сообщает НАСА, в настоящее время солнечные батареи на станции функционируют без перебоев, однако уже проявляют признаки износа, так как срок их эксплуатации рассчитан на 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000-го и работали более 20 лет. Новые батареи, как ожидается, будут установлены позже в этом году.
Рубинс прибыла на МКС 14 октября 2020 года на борту корабля "Союз МС-17", Гловер находится на МКС с ноября прошлого года, он прибыл на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Для обоих астронавтов это уже третий выход в космос за карьеру.