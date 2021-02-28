Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210228/astronavty-1599319359.html
Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС
Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС
Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на МКС,... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:49
2021-02-28T17:12
хочу стать космонавтом
виктор гловер
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_be704904e1bccdab40fb65b69bc717b2.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на МКС, сообщает НАСА в твиттере."Сегодняшний выход в космос официально начался! В 6:12 утра (14:12 мск) астронавты НАСА Кейт Рубинс и Виктор Гловер переключили свои скафандры на автономное питание. Сегодня они будут работать снаружи МКС около 6,5 часа, чтобы подготовиться к предстоящей установке новых солнечных батарей на станции", — говорится в публикации.Как сообщает НАСА, в настоящее время солнечные батареи на станции функционируют без перебоев, однако уже проявляют признаки износа, так как срок их эксплуатации рассчитан на 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000-го и работали более 20 лет. Новые батареи, как ожидается, будут установлены позже в этом году.Рубинс прибыла на МКС 14 октября 2020 года на борту корабля "Союз МС-17", Гловер находится на МКС с ноября прошлого года, он прибыл на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Для обоих астронавтов это уже третий выход в космос за карьеру.
https://ria.ru/20210225/treschina-1598991641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_3c2e515463b79d2222628411fab6212a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор гловер, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex

Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС

15:49 28.02.2021 (обновлено: 17:12 28.02.2021)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на МКС, сообщает НАСА в твиттере.
"Сегодняшний выход в космос официально начался! В 6:12 утра (14:12 мск) астронавты НАСА Кейт Рубинс и Виктор Гловер переключили свои скафандры на автономное питание. Сегодня они будут работать снаружи МКС около 6,5 часа, чтобы подготовиться к предстоящей установке новых солнечных батарей на станции", — говорится в публикации.
Как сообщает НАСА, в настоящее время солнечные батареи на станции функционируют без перебоев, однако уже проявляют признаки износа, так как срок их эксплуатации рассчитан на 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000-го и работали более 20 лет. Новые батареи, как ожидается, будут установлены позже в этом году.
Рубинс прибыла на МКС 14 октября 2020 года на борту корабля "Союз МС-17", Гловер находится на МКС с ноября прошлого года, он прибыл на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Для обоих астронавтов это уже третий выход в космос за карьеру.
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 19:06
Прибор показал отсутствие трещины в одном из возможных мест утечки на МКС
 
Хочу стать космонавтомВиктор ГловерМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
13:10МИД удивился реакции Киева на ЧП с сотрудником консульства в Петербурге
13:01Стала известна предварительная причина смерти экс-участницы Little Big
13:00Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов
12:58Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения
12:58Песков оценил заявление Пашиняна о неверном докладе по "Искандерам"
12:56В Кремле переадресовали вопрос о мемориале Немцову столичным властям
Лента новостейМолния