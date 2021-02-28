https://ria.ru/20210228/arktika-1599152226.html

"Трансформация Арктики идет полным ходом". Почему на севере резко теплеет

"Трансформация Арктики идет полным ходом". Почему на севере резко теплеет

Прошлый год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Северном полярном регионе. Температура здесь растет быстрее, чем где бы то ни было. Точного... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T08:00

2021-02-28T08:00

2021-02-28T08:03

межправительственная группа экспертов по изменению климата (мгэик, ipcc)

глобальное потепление

наука

геология

климат

земля - риа наука

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Прошлый год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Северном полярном регионе. Температура здесь растет быстрее, чем где бы то ни было. Точного объяснения этому пока нет. В День Арктики РИА Новости рассказывает о новых гипотезах резкого изменения климата в одном из самых холодных мест Земли.Потепление ускоренными темпамиПотепление 2020-го привело к заметным последствиям, заявляют авторы сводного отчета экстремальных явлений в Арктике Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Резко сократился снежный покров — такого не наблюдали за последние 54 года. Площадь морского льда тоже рекордно уменьшилась. Тонкий однолетний лед вытеснил крепкий многолетний. В Якутии произошли масштабные лесные пожары, совпавшие с долгими волнами тепла и дефицитом снега зимой.Есть и хорошие новости: из-за расцвета планктона и криля восстановилась популяция гренландских китов. "Трансформация Арктики в менее суровый и биологически иной регион идет полным ходом", — приводит пресс-служба NOAA слова Рика Томана из Центра исследования Арктики.Замечено, что за последние полвека Арктика теплеет в два раза быстрее, чем остальной мир. К 2030 году Северный Ледовитый океан может полностью освободиться ото льда летом, прогнозируют авторы международного доклада "Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике". К середине столетия температура вырастет на четыре-пять градусов по сравнению с показателями конца прошлого века. Тогда как прогноз в целом для северного полушария — рост на два-три градуса. Причина — избыток энергии в атмосфере и океане, накопленный за время промышленной революции. Потепление продолжится, даже если полностью устранить промышленные выбросы парниковых газов, заключают эксперты.Усиление эффектаКлючевой элемент арктического климата — морской лед, покрывающий Северный Ледовитый океан. За счет высокого альбедо он отражает основную часть солнечного тепла обратно в космос. С этой точки зрения Арктика — холодильник планеты. Теперь он сломался.С конца XIX века из-за накопления углекислого газа в атмосфере усиливается парниковый эффект, арктический лед летом тает сильнее, его площадь сокращается. У темной морской воды альбедо гораздо ниже, чем у льда, она больше поглощает солнечного тепла, чем отражает. В результате температура воды в океане повышается и лед тает еще сильнее. Возникает альбедо-зависимая обратная связь, которая умножает потепление.Однако выбросы парниковых газов лишь наполовину объясняют резкое таяние морского льда в Арктике, отмечено в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, посвященном океанам и криосфере. Остальное приходится на внутренние процессы — внедрение в регион теплого влажного воздуха зимой и весной, усиление облачности, изменение теплообмена между океаном и атмосферой.В поисках фактора ХНесмотря на многолетние наблюдения, ученые не могут полностью объяснить происходящее в Арктике, а главное — непонятна причина ее ускоренного потепления на фоне остального мира.Возможно, считают исследователи из США и Канады, остался недооцененным вклад озонразрушающих веществ. К ним относятся фреоны, галоны, четыреххлористый углерод, бромистый метил, выпускаемые в промышленных масштабах с середины прошлого века для холодильников, растворителей и пропеллентов.В восьмидесятые выяснилось, что эти химикаты разрушают озоновый слой Земли, защищающий нас от жесткого ультрафиолета. Из-за них образовалась огромная дыра над Антарктидой. Выпуск фреонов и подобных ему соединений запретили.По сравнению с углекислым газом доля озонразрушающих веществ в атмосфере очень мала, но они гораздо активнее усиливают парниковый эффект. Авторы смоделировали климат на Земле в 1955-2005 годах, учли все известные факторы потепления и похолодания (извержения вулканов, например), включили и озонразрушающие вещества. Оказалось, что без них Арктика была бы наполовину холоднее, а в целом глобальное потепление уменьшилось бы на треть.Еще одна гипотеза, предложенная учеными из Института Скриппса, основана на переносе тепла в Северном Ледовитом океане. Парадоксально, но на глубине температура выше из-за атлантических и тихоокеанских течений. А у поверхности вода близка к точке замерзания. Соответственно, есть вертикальный перенос тепла снизу вверх. Он тем сильнее, чем больше разница температур между глубиной и поверхностью. Это именно то, что сейчас происходит. Вклад этого явления в ускорение потепления Арктики ученые оценивают в 20 процентов.Сейсмический факторНа температурном графике региона есть два пика потепления — в сороковые годы и сейчас. Объяснить их промышленными выбросами парниковых газов сложно, поскольку они накладываются на общий тренд повышения температуры, отмечает российский исследователь Арктики академик Леопольд Лобковский, сотрудник Института океанологии РАН и МФТИ.Ученый считает, что дело в каком-то природном механизме. Это должно быть что-то масштабное, затрагивающее весь полярный регион, и с большим выбросом энергии. Например, землетрясения. Их источник расположен в двух-трех тысячах километров — на Алеутской дуге. Здесь проходит зона субдукции, где одна тектоническая плита подныривает под другую.Крупнейшие землетрясения с магнитудой более восьми произошли на Алеутах между 1899 и 1906 годом. Спустя два десятка лет началась первая волна аномального потепления в Арктике. Еще одна серия мощнейших толчков случилась между 1957 и 1965 годом. И снова через двадцать лет — рост температур.Механические волны от землетрясения иногда распространяются на значительные расстояния, создавая в земной коре зоны трещиноватости. Эффект от мощных толчков мог дойти до Арктики и Северного Ледовитого океана со скоростью сто километров в год как раз за двадцать лет. Это высвободило больше метана из вечной мерзлоты и шельфовых газогидратов, усилило парниковый эффект в регионе и, как следствие, ускорило потепление.Первая аномалия повышения температуры закончилась примерно в шестидесятые годы, вторая продолжается по сей день. "Возможно, это связано с тем, что во вторую фазу, начиная с 1980 года, эффективно заработала обратная положительная связь климатической системы, обусловленная значительным уменьшением площади ледового покрова Арктики, особенно начиная со второй половины нулевых. Это привело к уменьшению альбедо арктического региона и, соответственно, к его дополнительному нагреву", — поясняет академик Лобковский. К тому же в 1986-м и 1996-м на Алеутской дуге произошли сильные землетрясения, которые добавили выбросов метана после 2006 и 2016 годов.Эти выбросы на арктическом шельфе начались где-то десять тысяч лет назад — с окончанием последнего ледникового периода. Уровень мирового океана начал повышаться, более теплая вода затопила сушу и запустила процесс высвобождения парникового газа. "Однако постепенный нагрев осадочных пород на шельфе не может объяснить значительные подъемы температуры в Арктике в определенные моменты времени — в 1920-м и 1980-м. Именно поэтому мы и говорим о резком сейсмогенно-триггерном природном механизме", — подчеркивает он.Новая гипотеза не отрицает других природных и антропогенных факторов потепления в Арктике. Главный же вопрос сейчас — оценить вклад каждого в изменение современного климата.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

межправительственная группа экспертов по изменению климата (мгэик, ipcc), глобальное потепление, геология, климат, земля - риа наука