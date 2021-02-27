https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html
Зарплаты россиян предложили считать по-новому
Зарплаты россиян предложили считать по-новому
Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:53
2021-02-27T14:53
2021-02-27T17:19
зарплаты
работа
работа.ру
ura.ru
госдума рф
москва
новосибирск
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_87b3e63e85f9910fdb99e7001c1602ad.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.Он отметил, что правильнее будет считать медианную зарплату — она на треть меньше средней арифметической.Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города россияне считают лучшими с точки зрения зарплат. Первое место заняла Москва — ее назвали 86 процентов опрошенных, далее следует Санкт-Петербург — 29 процентов. Третье место занял Новосибирск — его выбрали семь процентов россиян.
https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html
москва
новосибирск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_75781c0e894adb2e516b31f4997dfc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплаты, работа, работа.ру, ura.ru, госдума рф, москва, новосибирск, санкт-петербург, общество