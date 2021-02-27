https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html

Зарплаты россиян предложили считать по-новому

Зарплаты россиян предложили считать по-новому

Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:53

2021-02-27T14:53

2021-02-27T17:19

зарплаты

работа

работа.ру

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госдума рф

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общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.Он отметил, что правильнее будет считать медианную зарплату — она на треть меньше средней арифметической.Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города россияне считают лучшими с точки зрения зарплат. Первое место заняла Москва — ее назвали 86 процентов опрошенных, далее следует Санкт-Петербург — 29 процентов. Третье место занял Новосибирск — его выбрали семь процентов россиян.

https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html

москва

новосибирск

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплаты, работа, работа.ру, ura.ru, госдума рф, москва, новосибирск, санкт-петербург, общество