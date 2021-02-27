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Зарплаты россиян предложили считать по-новому
Зарплаты россиян предложили считать по-новому
Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:53
2021-02-27T17:19
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.Он отметил, что правильнее будет считать медианную зарплату — она на треть меньше средней арифметической.Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города россияне считают лучшими с точки зрения зарплат. Первое место заняла Москва — ее назвали 86 процентов опрошенных, далее следует Санкт-Петербург — 29 процентов. Третье место занял Новосибирск — его выбрали семь процентов россиян.
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зарплаты, работа, работа.ру, ura.ru, госдума рф, москва, новосибирск, санкт-петербург, общество

Зарплаты россиян предложили считать по-новому

14:53 27.02.2021 (обновлено: 17:19 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских.
Он отметил, что правильнее будет считать медианную зарплату — она на треть меньше средней арифметической.
"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — рассказал он.
Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, какие города россияне считают лучшими с точки зрения зарплат. Первое место заняла Москва — ее назвали 86 процентов опрошенных, далее следует Санкт-Петербург — 29 процентов. Третье место занял Новосибирск — его выбрали семь процентов россиян.
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 05:09
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ЗарплатыРаботаРабота.руUra.ruГосдума РФМоскваНовосибирскСанкт-ПетербургОбщество
 
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