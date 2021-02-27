https://ria.ru/20210227/snegiri-1599157661.html

"Не волшебство: просто не могут улететь". Как снегирей калечат ради денег

"Не волшебство: просто не могут улететь". Как снегирей калечат ради денег

Красногрудые снегири — символ зимы. И пока одни мечтают хотя бы раз за сезон увидеть эту яркую птицу, другие платят за то, чтобы не только посмотреть, но и... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:05

москва

дети

зима (время года)

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Красногрудые снегири — символ зимы. И пока одни мечтают хотя бы раз за сезон увидеть эту яркую птицу, другие платят за то, чтобы не только посмотреть, но и подержать ее в руках, запечатлев этот момент на память. Фотографы уверяют: за пернатыми хорошо ухаживают, они здоровы и любят общаться с человеком, охотно идут на руки. А вот специалисты уверены: у птиц удалены маховые перья, они не могут летать — этим и объясняется их "любовь" к людям. Хит сезона"Снегири — хит сезона в этом году", — пишут фотографы в соцсетях. Использование представителей фауны для коммерческих съемок — не новость. Можно встретить портреты и с леопардом, и с альпакой, и с медведем, не говоря уже о лошадях или собаках. Среди птиц же стабильно пользуются популярностью вороны и совы, но снегири — "новинка" зимы-2021. Люди готовы щедро платить за открыточное изображение: сугробы, заснеженные ели, наливные ягоды калины, а посреди этого рождественского великолепия — девочки в шубках, закутанные в пуховые платки, с красногрудой птичкой на плече. "Настоящий ажиотаж, мест уже нет", — так отвечали желающим записаться на съемку. Практически все московские фотографы берут красногрудых птичек в аренду у зоокипера Юлии: у нее живут снегири по кличке Славик, Стасик и Толик. Один из них, Славик, встречается на снимках чаще других. "Все было идеально! Все семь детей, которых я сегодня снимала, были в восторге! Четыре часа на улице нон-стоп... Но это того стоило!" — писала в январе у себя в инстаграме фотограф Диана, специализирующаяся на "работе" с животными. В ее объектив постоянно попадают альпаки и ламы, олени и пони, кролики и петухи — в обнимку с детьми, конечно же. В этому году "ассортимент" пополнился снегирями. Родители и фотографы в один голос твердят: дети в восторге от красногрудых птиц, для них съемки — настоящая зимняя сказка. О том, как чувствуют себя снегири, которых часами передают из рук в руки, остается только догадываться.Снегирь здорового человекаНа глянцевые фотосессии со снегирями обратили внимание бердвотчеры (непрофессиональные орнитологи). Они отметили, что у птиц нет маховых перьев, а значит, они не способны летать, да и в целом перьевой покров поврежден. "Если вы приглядитесь, сразу поймете, что у снегирей замученный вид. И то, что они смирно сидят, — никакое не "волшебство", к сожалению, а просто невозможность улететь", — написал бердвотчер из Нижнего Новгорода Геннадий. Его мнение разделяют и профессионалы. Так, сотрудники нижегородского отделения Союза охраны птиц России Сергей Бакка и Надежда Киселева заверяют: фотографии снегирей не вызывают сомнения — видно, что они искалечены. Это подтверждает Вера Пахомова, руководитель центра реабилитации диких птиц "Воронье гнездо". Сергей Бакка, руководитель нижегородского отделения Союза охраны птиц России, отмечает: вероятность того, что здоровый ручной снегирь сядет на руки к постороннему человеку, невелика. Впрочем, он не исключает такой вариант полностью: "Теоретически возможно, если воспитывать их еще птенцами". Специалист также подчеркивает, что содержание диких птиц в неволе допускается лишь на основании лицензии, иначе это нарушает федеральное законодательство. "Проблема острая, тяжелая. Это жестокое обращение с животными в чистом виде. Если говорить о совах, есть хотя бы достаточно большой процент птиц, которых подбирают ранеными и выхаживают — хоть какое-то этическое оправдание", — добавляет Надежда Киселева. Сергей подчеркивает: недопустимо ловить здоровых красивых птиц, калечить их и эксплуатировать ради денег. "Люди все больше хотят общаться с животными. И это хорошо. Но получение прибыли через страдания птиц ничем не может быть оправдано", — аргументирует он. Зоозащитники запустили в социальных сетях флешмоб под тегами #снегирьздоровогочеловека и #ятыснегирь. Они выкладывают фото лесных птиц, чтобы показать, как выглядит оперение у здоровых особей, а также распространяют информационные карточки с призывом не участвовать в съемках, наносящих вред живой природе. "Они летают"Сейчас основной профиль зоокипера Юлии в инстаграме удален. Она утверждает, что ее заблокировали после жалоб зоозащитников, но уже есть новая страница — на этот раз закрытая. От фотосъемок со снегирями не отказывается, но пока ей не до этого: попала в больницу. Юлия настаивает: ее птицы дружелюбны просто в силу того, что всю жизнь провели рядом с людьми. "Весной будет десять лет, как они со мной, я их купила птенцами". "Одиночные фотосессии были и раньше. В этом году не сделали воркшоп для начинающих фотографов, и Сеть наводнили не очень профессиональные снимки. Не лучшая была идея, мягко говоря", — отмечает зоокипер. По ее словам, в нынешнем сезоне у птиц было примерно по два съемочных дня в месяц, с ноября. Уверяет, что птицы здоровы и могут летать. "Я вам сброшу в вотсапе видео, сама снимала, посмотрите на оперение с нормального ракурса. Проще увидеть, чем говорить. На одних кадрах кажется, что маховых перьев нет, на других они заметны. На воркшопе нельзя позволять маленькой птичке летать — не дай бог, ее просто затопчут. Но один раз на фотосессии снегирь улетел на дерево, пришлось его снимать оттуда. У меня в кармане всегда семечки, если птица начинает суетиться, сразу кормишь, пока она возится с шелухой, сидит спокойно. Если снегири хотят улететь, даем модели в руки ветку живой калины — мякоть они не едят, достают зернышко внутри. Это их отвлекает", — делится подробностями Юлия. Зоокипер действительно прислала несколько записей, на которых снегирь поет. "Птицы не поют, когда им плохо". Впрочем, Славик снят в анфас — маховых перьев с этого ракурса не разглядеть. Участница фотосессии Ульяна рассказала РИА Новости, что при ней птица летала. "Отличные снегири, не думаю, что с ними что-то не так. Один устал, его убрали и больше не трогали. Они летали. Не знаю уж, что с ними делают после съемок, но при мне все было хорошо. Здоровые птички". На странице Ульяны в соцсети действительно есть видео, где Славик слетает с плеча ее сына. Однако, судя по всему, здоровьем, как у Славика, могут похвастаться далеко не все пернатые.

https://ria.ru/20200730/1575133158.html

https://ria.ru/20190823/1557780304.html

https://ria.ru/20190802/1557088719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дети, зима (время года), общество