https://ria.ru/20210227/sdelka-1599124078.html

Фиаско Трампа — проблемы Байдена. Китай побеждает в торговой войне

Фиаско Трампа — проблемы Байдена. Китай побеждает в торговой войне

Торговая сделка США и Китая провалилась. Условия первой фазы соглашений не выполнены, американская экономика вместо обещанного возрождения терпит убытки... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:00

2021-02-27T08:05

торговая война

обострение отношений сша и китая

дональд трамп

си цзиньпин

джо байден

китай

сша

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Торговая сделка США и Китая провалилась. Условия первой фазы соглашений не выполнены, американская экономика вместо обещанного возрождения терпит убытки. Виноват не только коронакризис, но и завышенные ожидания с неверными расчетами, уверены экономисты. Пекин тем временем готов перехватить инициативу в противостоянии. Почему тарифная война с КНР обернулась фиаско, разбиралось РИА Новости. Грандиозный провалГод назад на заре мировой пандемии Дональд Трамп отмечал победу. После долгих переговоров Пекин и Вашингтон подписали первую фазу торгового соглашения. Китай обязался закупить американских товаров на двести миллиардов долларов — в течение двух лет. Договоренность стала бы поворотным моментом в противостоянии крупнейших экономик и успокоила бы волнения на мировых рынках, ведь всем уже порядком надоели помехи в цепочках поставок и нескончаемое введение пошлин в ответ на пошлины. Однако спустя год очевидно: что-то пошло не так.Дело, по мнению специалистов, не только в мировой пандемии, хотя и она, конечно, сказалась. Так, в апреле 2020-го китайский импорт упал на 14,2 процента по сравнению с 2019-м. Однако экономика быстро восстановилась, и уже в июне поставки вернулись к допандемийным показателям. И все же экспорт обозначенных в соглашении товаров почти вполовину меньше намеченного. Хотя на первый взгляд договоренность выглядела успешной: в 2020-м поставки американских товаров в КНР увеличились по сравнению с 2019-м на 13 процентов. Неплохо, учитывая, что импорт из других стран не изменился вообще. Однако следует учесть, что в 2019-м американский экспорт в Китай резко сократился из-за торговых пошлин, которые Пекин ввел в ответ на тарифы Вашингтона. То есть показатель отталкивался от дна. Более того, экономисты пришли к выводу, что без объявления торговой войны Китай закупал бы больше американской продукции. В рамках соглашения КНР приобрела товаров на 94 миллиарда долларов, а должна была — на 159. При этом, если бы не трения с Вашингтоном, сумма составила бы 112,3 миллиарда долларов, подсчитали в Институте мировой экономики Петерсона.И так практически во всех сферах. По плану Китай должен был закупить сельскохозяйственной продукции на 33,4 миллиарда долларов, но американцы получили на шесть миллиардов меньше. Экспорт автомобилей, двигателей и полупроводников вместо обещанных ста миллиардов принес лишь 57. Кроме того, Пекин приобрел в два с половиной раза меньше американских энергоресурсов, чем планировал (9,7 миллиарда долларов против 26,1). Будет жесткоПока в Белом доме не раскрывают планы по ревизии договоренностей. Однако можно предположить, в каком направлении будет двигаться новая администрация. Торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который вел переговоры по трамповской сделке, Байден намерен заменить Кэтрин Тай. Кандидатуру еще предстоит утвердить конгрессу, но демократы считают ее отличным претендентом на пост. Тай — не только этническая китаянка, но и опытный юрист в сфере международной торговли. Во времена Барака Обамы она выиграла несколько крупных дел против КНР. Тай "знает, где собака зарыта", и китайцы справедливо ожидают от нее жесткого подхода — так говорят бывшие коллеги, характеризуя ее как непоколебимого переговорщика. Инсайдеры рассказали, что на одном из недавних круглых столов с представителями американского бизнеса, которые лоббировали послабление условий сделки, она категорично заявила: этому не бывать.В то же время источники отмечают, что Тай не очень близка к Байдену и сложно предугадать, как ее взгляды будут влиять на его экономическую политику. Курс на сдерживание"Всем очевидно, что сделка мертва. Но администрация Байдена не может заявить об этом открыто, потому что ей придется самой вводить новые репрессивные меры против Китая", — объясняет Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Обострять торговую войну Байден не намерен, полагает эксперт: "Он считает, что она невыгодна, ударяет по американскому бизнесу и вообще неприемлема в условиях кризиса". При этом отказ от сделки для Байдена губителен, ведь противники и без того обвиняют его в слишком мягком отношении к Китаю. Впрочем, стратегически подход Штатов не изменится, Белый дом в любом случае будет добиваться изменения модели экономического развития КНР. "Курс тот же — сдерживание с целью замедления развития. Иного выбора нет, ведь США рассматривают усиление Китая как экзистенциальную угрозу американскому технологическому и экономическому лидерству в мире. Не хотят допустить, чтобы КНР устанавливала стандарты", — говорит Суслов. Однако тактические маневры последуют, ведь после пандемии ситуация разительно изменилась.В январе прошлого года в Пекине знали, что соглашаются на выполнение самых легких требований, указывает Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. "Китайская сторона понимала: умрет или ишак, или шах. По требованиям первой фазы спорили меньше всего, необходимо было снять самые острые противоречия". Но идти навстречу Вашингтону в том, что касается структурных изменений политики, никто не собирался. "Без модели, при которой государству в экономике отведена ключевая роль, Китай не добился бы таких успехов. Но Пекин, как опытный переговорщик, был готов к диалогу", — рассказывает Карнеев. Более того, прошедший год продемонстрировал, что китайская модель — самая успешная: страна стала единственной экономикой с растущим ВВП. "У них сейчас есть соблазн заявить: "Смотрите, вы требуете, чтобы мы изменили политику, но мы несем ответственность перед населением, и наш подход работает. Зачем его менять, если он позволяет накормить самую многонаселенную страну?" И этот довод будет в дальнейшем важным аргументом в арсенале китайской стороны", — подчеркивает эксперт.К тому же спустя год после подписания первой фазы сделки США находятся в куда менее выгодном положении: к бунтам и протестам, которыми сопровождалась смена хозяев Белого дома, добавилось рекордное со времен окончания Второй мировой сокращение годового ВВП — на 3,5 процента. Китай же в 2020-м не только добился роста этого ключевого показателя, но и успел заключить несколько важных экономических соглашений с союзниками Штатов — Всестороннее региональное экономическое партнерство, в которое в числе прочих вошли Австралия, Япония и Южная Корея, а также инвестиционное соглашение с Евросоюзом. В новых условиях у Пекина появились весомые аргументы, и Вашингтон будет вынужден с ними считаться.

https://ria.ru/20210214/pervye-1597227787.html

https://ria.ru/20210204/porty-1595891286.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торговая война, обострение отношений сша и китая, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, сша