https://ria.ru/20210227/prigozhin-1599194594.html

Компания Пригожина "Конкорд" выдала его адрес ФБР и потребовала награду

Компания Пригожина "Конкорд" выдала его адрес ФБР и потребовала награду

В пресс-службе компании "Конкорд", которая принадлежит Евгению Пригожину, потребовали от ФБР обещанное вознаграждение за публикацию адреса, где можно найти... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T02:35

2021-02-27T02:35

2021-02-27T02:35

россия

конкорд менеджмент и консалтинг

фбр

евгений пригожин

интерпол

вашингтон (город)

сша

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В пресс-службе компании "Конкорд", которая принадлежит Евгению Пригожину, потребовали от ФБР обещанное вознаграждение за публикацию адреса, где можно найти бизнесмена.Как говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", Пригожина можно обнаружить по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.Ранее ФБР сообщило о розыске российских граждан, в том числе предпринимателя Пригожина, по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. За предоставление информации, которая поможет его задержанию, в ведомстве пообещали предоставить вознаграждение в размере четверти миллиона долларов.Уголовное дело против ПригожинаРанее в США возбудили уголовное дело в отношении Пригожина из-за якобы вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.Как отметили в пресс-службе компании "Конкорд", летом Интерпол изучил аргументы и материалы дела и исключил предпринимателя из базы данных. В организации пришли к выводу, что уголовное дело против Пригожина — политическое, а требование американского Минюста включить его в базу данных противоречит правилам Интерпола.В марте прошлого года Вашингтон снял обвинение по этому уголовному делу с ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".Пригожин выразил мнение, что американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм".

https://ria.ru/20210226/rozysk-1599042170.html

https://ria.ru/20190323/1552028936.html

россия

вашингтон (город)

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конкорд менеджмент и консалтинг, фбр, евгений пригожин, интерпол, вашингтон (город), сша, санкт-петербург, общество, происшествия