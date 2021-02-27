Компания Пригожина "Конкорд" выдала его адрес ФБР и потребовала награду
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В пресс-службе компании "Конкорд", которая принадлежит Евгению Пригожину, потребовали от ФБР обещанное вознаграждение за публикацию адреса, где можно найти бизнесмена.
Как говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", Пригожина можно обнаружить по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.
"Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения", — отметили в пресс-службе компании.
Ранее ФБР сообщило о розыске российских граждан, в том числе предпринимателя Пригожина, по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. За предоставление информации, которая поможет его задержанию, в ведомстве пообещали предоставить вознаграждение в размере четверти миллиона долларов.
Уголовное дело против Пригожина
Ранее в США возбудили уголовное дело в отношении Пригожина из-за якобы вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.
Как отметили в пресс-службе компании "Конкорд", летом Интерпол изучил аргументы и материалы дела и исключил предпринимателя из базы данных. В организации пришли к выводу, что уголовное дело против Пригожина — политическое, а требование американского Минюста включить его в базу данных противоречит правилам Интерпола.
В марте прошлого года Вашингтон снял обвинение по этому уголовному делу с ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".
Пригожин выразил мнение, что американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм".
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