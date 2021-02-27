https://ria.ru/20210227/petardy-1599252088.html

В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

Сторонники осужденного экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве, сообщила... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:59

2021-02-27T17:59

2021-02-27T19:15

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сторонники осужденного экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве, сообщила "Страна.ua".По данным издания, радикалы зажигали фаеры около здания, а один из активистов пытался "зайти внутрь". Полиция не препятствовала протестующим.Сторонники приговоренного к семи годам за разбой Стерненко также провели краткие митинги около зданий МВД и офиса президента Украины.Они требовали освобождения заключенного, обновления судебной системы и отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала вынесению обвинительного приговора Стерненко.Участники акций уже разошлись, полиция правонарушений не зафиксировала.На минувшей неделе Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое. Его приговорили к семи годам заключения с конфискацией половины имущества.В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, сопровождающаяся столкновениями с полицией.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Позже политик заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Подозреваемых арестовали, но позднее выпустили из-под стражи. *В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1596025811.html

https://ria.ru/20210209/zelenskiy-1596696859.html

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