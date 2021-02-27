Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210227/petardy-1599252088.html
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
Сторонники осужденного экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве, сообщила... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:59
2021-02-27T19:15
ситуация на украине
мвд украины
одесская область
одесса
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599253745_0:58:2506:1468_1920x0_80_0_0_7b7795c1d5994e9ff953df65ce5c98c4.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сторонники осужденного экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве, сообщила "Страна.ua".По данным издания, радикалы зажигали фаеры около здания, а один из активистов пытался "зайти внутрь". Полиция не препятствовала протестующим.Сторонники приговоренного к семи годам за разбой Стерненко также провели краткие митинги около зданий МВД и офиса президента Украины.Они требовали освобождения заключенного, обновления судебной системы и отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала вынесению обвинительного приговора Стерненко.Участники акций уже разошлись, полиция правонарушений не зафиксировала.На минувшей неделе Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое. Его приговорили к семи годам заключения с конфискацией половины имущества.В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, сопровождающаяся столкновениями с полицией.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Позже политик заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Подозреваемых арестовали, но позднее выпустили из-под стражи. *В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1596025811.html
https://ria.ru/20210209/zelenskiy-1596696859.html
одесская область
одесса
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599253745_125:0:2506:1786_1920x0_80_0_0_1d7f1d6d0948951cdceb5850e920d608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, мвд украины, одесская область, одесса, киев, украина, в мире

В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

17:59 27.02.2021 (обновлено: 19:15 27.02.2021)
 
© AFP 2021 / Sergei SupinskyСторонники Сергея Стерненко во время митинга у здания генеральной прокуратуры в Киеве, Украина
Сторонники Сергея Стерненко во время митинга у здания генеральной прокуратуры в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сторонники осужденного экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве, сообщила "Страна.ua".
По данным издания, радикалы зажигали фаеры около здания, а один из активистов пытался "зайти внутрь". Полиция не препятствовала протестующим.
Сторонники приговоренного к семи годам за разбой Стерненко также провели краткие митинги около зданий МВД и офиса президента Украины.
Они требовали освобождения заключенного, обновления судебной системы и отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала вынесению обвинительного приговора Стерненко.
Участники акций уже разошлись, полиция правонарушений не зафиксировала.
Протест радикалов у здания телеканала Наш в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 15:16
В Киеве националисты попытались взять штурмом офис телеканала "Наш"
На минувшей неделе Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое. Его приговорили к семи годам заключения с конфискацией половины имущества.
В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, сопровождающаяся столкновениями с полицией.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали и требовали отказаться от мандата. Позже политик заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Подозреваемых арестовали, но позднее выпустили из-под стражи.
*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:07
"От миротворца до националиста". В Госдуме оценили новый курс Зеленского
 
Ситуация на УкраинеМВД УкраиныОдесская областьОдессаКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
23:57Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния