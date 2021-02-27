https://ria.ru/20210227/perestrelka-1599273453.html

В Махачкале полицейского ранили в перестрелке

В Махачкале полицейского ранили в перестрелке

В Махачкале неизвестный выстрелил в полицейского при попытке проверить документы, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T22:45

2021-02-27T22:45

2021-02-27T23:46

россия

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 27 фев — РИА Новости. В Махачкале неизвестный выстрелил в полицейского при попытке проверить документы, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.По предварительной информации, инцидент произошел около 20:00. Двое патрульных попытались остановить для выяснения личности двух молодых людей, но они оказали сопротивление."Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен. Другой, личность которого уже установлена (25-летний житель поселка Семендер), попытался бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции", — добавили в пресс-службе.Раненого полицейского госпитализировали. В больницу отвезли и стрелявшего, его личность устанавливают.Ведомство начало проверку.

https://ria.ru/20210128/perestrelka-1595043370.html

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россия, республика дагестан, махачкала, происшествия