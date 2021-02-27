Пашинян повторно потребовал отставки главы Генштаба
18:19 27.02.2021 (обновлено: 19:56 27.02.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь потребует от президента Армена Саркисяна отправить в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
"Уважаемые соотечественники, президент принял решение вернуть с возражениями в аппарат премьер-министра проект указа об отставке начальника Генерального штаба. Это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации. Я вновь в установленном порядке направлю президенту ходатайство об отставке начальника Генштаба, ожидая его подписания. Остальное, как договаривались, на площади Республики", — сказал глава правительства.
Ранее в администрации Саркисяна сообщили, что глава государства в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру проект указа об отставке Гаспаряна. Там указали, что, по мнению юристов и экспертов, документ "в корне противоречит конституции".
Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Гаспаряна.
Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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