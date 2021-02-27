https://ria.ru/20210227/pashinyan-1599253788.html

Пашинян повторно потребовал отставки главы Генштаба

Пашинян повторно потребовал отставки главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь потребует от президента Армена Саркисяна отправить в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:19

2021-02-27T18:19

2021-02-27T19:56

никол пашинян

армен саркисян

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ситуация в армении

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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь потребует от президента Армена Саркисяна отправить в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна.Ранее в администрации Саркисяна сообщили, что глава государства в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру проект указа об отставке Гаспаряна. Там указали, что, по мнению юристов и экспертов, документ "в корне противоречит конституции".Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Гаспаряна.Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку. 2021-02-27T18:19 true PT0M30S

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