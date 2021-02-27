Во Владимирской области прокомментировали сообщения о прибытии Навального
15:03 27.02.2021 (обновлено: 17:17 27.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА/РЯЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии № 2 Покрова Владимирской области сообщили РИА Новости, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального.
Ранее портал "Ярновости" сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино, откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима № 2 в Покрове.
5 февраля, 20:27Навальный уничтожил себя как политика за один день
"Мы такой информацией не владеем", — заявили РИА Новости в дежурной части СИЗО-3 Кольчугино в ответ на вопрос, находится ли в учреждении Навальный.
"Данной информацией не располагаем. Мы — дежурная часть, мы не даем сведений по осужденным", — сказал, в свою очередь, представитель колонии № 2 Покрова.
О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК России, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
15 февраля, 18:08Как меня учили делать революцию в России