https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599232044.html

Во Владимирской области прокомментировали сообщения о прибытии Навального

Во Владимирской области прокомментировали сообщения о прибытии Навального

В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии № 2 Покрова Владимирской области сообщили РИА Новости, что не располагают данными о нахождении у них Алексея... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T15:03

2021-02-27T15:03

2021-02-27T17:17

бруно лепру

вадим кобзев

матросская тишина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

россия

алексей навальный

покров

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МОСКВА/РЯЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии № 2 Покрова Владимирской области сообщили РИА Новости, что не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального.Ранее портал "Ярновости" сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино, откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима № 2 в Покрове."Данной информацией не располагаем. Мы — дежурная часть, мы не даем сведений по осужденным", — сказал, в свою очередь, представитель колонии № 2 Покрова.О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК России, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

москва

россия

покров

владимирская область

кольчугино

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бруно лепру, вадим кобзев, матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, алексей навальный, покров, владимирская область, кольчугино, происшествия