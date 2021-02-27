https://ria.ru/20210227/navalnaya-1599240157.html

Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова

Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова

Юлия Навальная впервые после возвращения из ФРГ появилась на публике и возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:25

2021-02-27T16:25

2021-02-27T16:42

россия

мвд фрг

алексей навальный

der spiegel

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юлия навальная

борис немцов

германия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Юлия Навальная впервые после возвращения из ФРГ появилась на публике и возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.От общения с журналистами Навальная отказалась.Несколько недель назад Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носил частный характер. Другие подробности не сообщались. В понедельник, 22 февраля, Навальная вернулась в Москву.Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментировали и МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не давали комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.

https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

россия

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франкфурт-на-майне

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд фрг, алексей навальный, der spiegel, москва, франкфурт-на-майне, юлия навальная, борис немцов, германия