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Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова
Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова
Юлия Навальная впервые после возвращения из ФРГ появилась на публике и возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:25
2021-02-27T16:42
россия
мвд фрг
алексей навальный
der spiegel
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юлия навальная
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Юлия Навальная впервые после возвращения из ФРГ появилась на публике и возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.От общения с журналистами Навальная отказалась.Несколько недель назад Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носил частный характер. Другие подробности не сообщались. В понедельник, 22 февраля, Навальная вернулась в Москву.Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментировали и МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не давали комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.
https://ria.ru/20210220/peskov-1598351807.html
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россия, мвд фрг, алексей навальный, der spiegel, москва, франкфурт-на-майне, юлия навальная, борис немцов, германия

Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова

16:25 27.02.2021 (обновлено: 16:42 27.02.2021)
 
© РИА НовостиЮлия Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова
Юлия Навальная возложила цветы к месту убийства Немцова - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Юлия Навальная впервые после возвращения из ФРГ появилась на публике и возложила цветы к месту убийства Бориса Немцова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
От общения с журналистами Навальная отказалась.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Несколько недель назад Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носил частный характер. Другие подробности не сообщались. В понедельник, 22 февраля, Навальная вернулась в Москву.
Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментировали и МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не давали комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.
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РоссияМВД ФРГАлексей НавальныйDer SpiegelМоскваФранкфурт-на-МайнеЮлия НавальнаяБорис НемцовГермания
 
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