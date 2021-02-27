https://ria.ru/20210227/madeyra-1598994691.html
Власти Мадейры планируют чипировать деревья в городах
Власти Мадейры планируют чипировать деревья в городах
Муниципалитет Фуншала, крупнейшего города на португальском острове Мадейра, планирует вживить чипы в восемь тысяч растущих на улицах и площадях деревьев,... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T02:08
2021-02-27T02:08
2021-02-27T02:08
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брно
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фуншал
новости - туризм
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Муниципалитет Фуншала, крупнейшего города на португальском острове Мадейра, планирует вживить чипы в восемь тысяч растущих на улицах и площадях деревьев, сообщает "ЕвроПульс".Власти полагают, что это позволит собирать информацию о здоровье растений, а при необходимости — лечить их от заболеваний. Например, засушливым летом дерево может нуждаться в дополнительном поливе, а если датчик заподозрит инфекцию, муниципальные работники распылят на него лекарства. Кроме того, чиновники получат информацию о возрасте и виде посадок.Данные о деревьях сделают доступными для всех желающих через мобильное приложение. Фуншал — не первый город в Европе, решивший чипировать растения. Например, в чешском Брно с 2019 года они оснащены датчиками, которые подают сигнал при нехватке влаги. В Праге приложение рассчитывает пользу для города от каждого конкретного дерева, а в Роттердаме проводятся экскурсии, показывая старинные насаждения.
https://ria.ru/20201115/eda-1584058009.html
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деревья, мадейра, португалия, брно, туризм, фуншал, новости - туризм, европа, роттердам, прага
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Муниципалитет Фуншала, крупнейшего города на португальском острове Мадейра, планирует вживить чипы в восемь тысяч растущих на улицах и площадях деревьев, сообщает
"ЕвроПульс".
Власти полагают, что это позволит собирать информацию о здоровье растений, а при необходимости — лечить их от заболеваний. Например, засушливым летом дерево может нуждаться в дополнительном поливе, а если датчик заподозрит инфекцию, муниципальные работники распылят на него лекарства. Кроме того, чиновники получат информацию о возрасте и виде посадок.
Данные о деревьях сделают доступными для всех желающих через мобильное приложение.
Фуншал — не первый город в Европе, решивший чипировать растения. Например, в чешском Брно с 2019 года они оснащены датчиками, которые подают сигнал при нехватке влаги. В Праге приложение рассчитывает пользу для города от каждого конкретного дерева, а в Роттердаме проводятся экскурсии, показывая старинные насаждения.