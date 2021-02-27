https://ria.ru/20210227/lubyanka-1599219080.html

РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке

РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке

Московский патриархат и православные активисты поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:35

2021-02-27T12:35

2021-02-27T12:35

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

александр невский

русская православная церковь

феликс дзержинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598922303_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_533f612b4eb17b2180e068b3c234d02c.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московский патриархат и православные активисты поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое фактически разделило общество на тех, кому нравится Феликс Дзержинский, и тех, кому нравится Александр Невский.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10.00, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Ожидалось, что оно продлится до 5 марта на нескольких площадках. Вечером в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса разделились почти поровну - 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Всего проголосовали почти 320 тысяч человек.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что около недели назад он говорил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника и сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас, в чем, по его мнению, тоже был бы "особый символизм". В ходе начавшейся дискуссии было предложено многих разных исторических фигур для увековечивания, среди которых, по его мнению, много достойных исторических деятелей: Александр Невский, Иван III и другие."Но в итоге осталось лишь два претендента, и многие, естественно, отдали свои голоса нашему великому предку - Александру Невскому. Вместе с тем, промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую - миротворческую, объединяющую - позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его мнению, принятое Собяниным решение "совершенно правильно", поскольку "сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения".Глава синодального отдела поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за Александра Невского, и добавил, что "памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя". "Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен", - заключил представитель РПЦ.Схожую позицию заняло и общественное православное движение "Сорок Сороков", ранее активно агитировавшее за установку памятника Невскому на Лубянке и даже инициировавшее письмо президенту и патриарху с просьбой поддержать эту идею."Мы поддерживаем решение властей остановить голосование по памятнику на Лубянской площади. Та атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведёт наш народ к единению... Просим прощения у наших оппонентов, если были грубы по отношению к ним, и, если кого-то обидели, тоже просим прощения", - говорится в распространенном заявлении движения.Его представители также считают, что памятник Невскому должен быть поставлен на его 800-летие в другом месте в центре Москвы. При этом на Лубянке активисты "Сорока сороков" предложили установить фонтан, что, по их мнению, стало бы символом "укрепления государственного суверенитета"."А памятник Дзержинскому его поклонники всегда могут посетить и почтить его память. Он в отличном состоянии находится тоже в центре Москвы, в парке Музеон. И пусть нам всем эта ситуация послужит большим уроком на будущее, чтобы больше не повторять подобных ошибок", - отмечается в обращении.

https://ria.ru/20210225/lubyanka-1598899798.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе «Активный гражданин». Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского. 2021-02-27T12:35 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, александр невский, русская православная церковь, феликс дзержинский, москва