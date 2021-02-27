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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210227/lubyanka-1599219080.html
РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке
РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке
Московский патриархат и православные активисты поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:35
2021-02-27T12:35
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
александр невский
русская православная церковь
феликс дзержинский
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московский патриархат и православные активисты поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое фактически разделило общество на тех, кому нравится Феликс Дзержинский, и тех, кому нравится Александр Невский.Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10.00, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Ожидалось, что оно продлится до 5 марта на нескольких площадках. Вечером в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса разделились почти поровну - 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Всего проголосовали почти 320 тысяч человек.Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что около недели назад он говорил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника и сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас, в чем, по его мнению, тоже был бы "особый символизм". В ходе начавшейся дискуссии было предложено многих разных исторических фигур для увековечивания, среди которых, по его мнению, много достойных исторических деятелей: Александр Невский, Иван III и другие."Но в итоге осталось лишь два претендента, и многие, естественно, отдали свои голоса нашему великому предку - Александру Невскому. Вместе с тем, промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую - миротворческую, объединяющую - позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его мнению, принятое Собяниным решение "совершенно правильно", поскольку "сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения".Глава синодального отдела поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за Александра Невского, и добавил, что "памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя". "Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен", - заключил представитель РПЦ.Схожую позицию заняло и общественное православное движение "Сорок Сороков", ранее активно агитировавшее за установку памятника Невскому на Лубянке и даже инициировавшее письмо президенту и патриарху с просьбой поддержать эту идею."Мы поддерживаем решение властей остановить голосование по памятнику на Лубянской площади. Та атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведёт наш народ к единению... Просим прощения у наших оппонентов, если были грубы по отношению к ним, и, если кого-то обидели, тоже просим прощения", - говорится в распространенном заявлении движения.Его представители также считают, что памятник Невскому должен быть поставлен на его 800-летие в другом месте в центре Москвы. При этом на Лубянке активисты "Сорока сороков" предложили установить фонтан, что, по их мнению, стало бы символом "укрепления государственного суверенитета"."А памятник Дзержинскому его поклонники всегда могут посетить и почтить его память. Он в отличном состоянии находится тоже в центре Москвы, в парке Музеон. И пусть нам всем эта ситуация послужит большим уроком на будущее, чтобы больше не повторять подобных ошибок", - отмечается в обращении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Памятник Дзержинскому может снова оказаться на Лубянке
Началось голосование по возвращению Железного Феликса на Лубянскую площадь. Оно продлится до 5 марта на платформе «Активный гражданин». Результаты опроса направят в Мосгордуму и мэрию. За восстановление памятника выступили писатели и журналисты. Противники предложили заменить его на Александра Невского.
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, александр невский, русская православная церковь, феликс дзержинский, москва

РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке

12:35 27.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московский патриархат и православные активисты поддержали решение московских властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, которое фактически разделило общество на тех, кому нравится Феликс Дзержинский, и тех, кому нравится Александр Невский.
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10.00, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Ожидалось, что оно продлится до 5 марта на нескольких площадках. Вечером в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса разделились почти поровну - 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Всего проголосовали почти 320 тысяч человек.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что около недели назад он говорил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника и сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас, в чем, по его мнению, тоже был бы "особый символизм". В ходе начавшейся дискуссии было предложено многих разных исторических фигур для увековечивания, среди которых, по его мнению, много достойных исторических деятелей: Александр Невский, Иван III и другие.
"Но в итоге осталось лишь два претендента, и многие, естественно, отдали свои голоса нашему великому предку - Александру Невскому. Вместе с тем, промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую - миротворческую, объединяющую - позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его мнению, принятое Собяниным решение "совершенно правильно", поскольку "сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения".
Глава синодального отдела поблагодарил тех, кто отдал свои голоса за Александра Невского, и добавил, что "памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя". "Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен", - заключил представитель РПЦ.
Памятник Тысячелетие России архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 12:32Религия и мировоззрение
Священник о монументе на Лубянке: можно поставить памятник XX веку
Схожую позицию заняло и общественное православное движение "Сорок Сороков", ранее активно агитировавшее за установку памятника Невскому на Лубянке и даже инициировавшее письмо президенту и патриарху с просьбой поддержать эту идею.
"Мы поддерживаем решение властей остановить голосование по памятнику на Лубянской площади. Та атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведёт наш народ к единению... Просим прощения у наших оппонентов, если были грубы по отношению к ним, и, если кого-то обидели, тоже просим прощения", - говорится в распространенном заявлении движения.
Его представители также считают, что памятник Невскому должен быть поставлен на его 800-летие в другом месте в центре Москвы. При этом на Лубянке активисты "Сорока сороков" предложили установить фонтан, что, по их мнению, стало бы символом "укрепления государственного суверенитета".
"А памятник Дзержинскому его поклонники всегда могут посетить и почтить его память. Он в отличном состоянии находится тоже в центре Москвы, в парке Музеон. И пусть нам всем эта ситуация послужит большим уроком на будущее, чтобы больше не повторять подобных ошибок", - отмечается в обращении.
Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке
© РИА Новости / Павел Бедняков

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
1 из 15

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР на площади Дзержинского (Лубянская). 1991 год
2 из 15

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

Памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
3 из 15

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Сергей Самохин

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

Памятник полководцу, князю Александру Невскому
4 из 15

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

© РИА Новости / Сергей Самохин
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите
5 из 15

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

Лубянская площадь в Москве
6 из 15

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы
© РИА Новости / Игорь Михалев

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

Снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади
7 из 15

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Александр Поляков

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
8 из 15

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Александр Поляков

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

Демонтаж памятника Ф.Э.Дзержинскому на площади Дзержинского (ныне Лубянской) в Москве в ночь на 23 августа 1991 года
9 из 15

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Борис Приходько

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

Деревянный крест, установленный на месте памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
10 из 15

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Алексей Майшев

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

Памятник Феликсу Дзержинскому (скульптор Е. В. Вучетич, 1958 г.) в парке искусств Музеон в Москве
11 из 15

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

Памятник князю Александру Невскому на храмово площади в селе Варзуга Терского района в Мурманской области
12 из 15

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Бедняков

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
13 из 15

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Церемония возложения цветов к памятнику святого благоверного князя Александра Невского в рамках мероприятий по случаю празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге
14 из 15

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанк

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

Памятник Александру Невскому в Калининграде
15 из 15

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
1 из 15

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
2 из 15

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 15

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
4 из 15

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

© РИА Новости / Сергей Самохин
5 из 15

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы
7 из 15

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

© РИА Новости / Игорь Михалев
8 из 15

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

© РИА Новости / Александр Поляков
9 из 15

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

© РИА Новости / Александр Поляков
10 из 15

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

© РИА Новости / Борис Приходько
11 из 15

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
12 из 15

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

© РИА Новости / Павел Бедняков
14 из 15

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
15 из 15

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
 
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