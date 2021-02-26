https://ria.ru/20210226/pamyatniki-1598923962.html

Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке

Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке

В Москве идет голосование по выбору памятника на Лубянской площади. Горожанам предстоит решить, вернуть Феликса Дзержинского или установить Александра Невского. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:05

2021-02-26T13:05

2021-02-26T13:08

памятники

музеон

александр невский

феликс дзержинский

москва

достопримечательности

фото

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В Москве идет голосование по выбору памятника на Лубянской площади. Горожанам предстоит решить, вернуть Феликса Дзержинского или установить Александра Невского. Каким было это место в разное время и что как его предлагают изменить сейчас — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

памятники, музеон, александр невский, феликс дзержинский, москва, достопримечательности, фото, фото