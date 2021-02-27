https://ria.ru/20210227/ledigaga-1599211852.html
Леди Гаге вернули похищенных собак, сообщила полиция
Леди Гаге вернули похищенных собак, сообщила полиция
Певице Леди Гаге вернули двух ее бульдогов, которых ранее похитили у ее помощника, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:20
2021-02-27T11:20
2021-02-27T11:20
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Певице Леди Гаге вернули двух ее бульдогов, которых ранее похитили у ее помощника, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса."Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", - говорится в заявлении полиции в Twitter.Личность женщины, нашедшей и отдавшей их в полицию, не раскрывается.Ранее сообщалось, что неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и похитили двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав. Один из трех питомцев смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина попал в больницу. Певица предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за возвращение собак.Леди Гага также обратилась к публике с эмоциональной просьбой вернуть ее любимых бульдогов, которые были похищены в среду.Она также призналась в любви своему помощнику, который был ранен при похищении питомцев."Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой", - сказала певица.
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, lady gaga (стефани джерманотта), лос-анджелес, twitter
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Певице Леди Гаге вернули двух ее бульдогов, которых ранее похитили у ее помощника, сообщает
департамент полиции Лос-Анджелеса.
"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Личность женщины, нашедшей и отдавшей их в полицию, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что неизвестные выстрелили в помощника артистки, выгуливавшего трех ее собак, и похитили двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав.
Один из трех питомцев смог убежать и позднее был найден. Раненый мужчина попал в больницу. Певица предложила 500 тысяч долларов вознаграждения за возвращение собак.
Леди Гага также обратилась к публике с эмоциональной просьбой вернуть ее любимых бульдогов, которые были похищены в среду.
"Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия", - написала певица в своем Twitter-аккаунте.
Она также призналась в любви своему помощнику, который был ранен при похищении питомцев.
"Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой", - сказала певица.