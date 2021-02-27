https://ria.ru/20210227/kafe-1599242967.html

В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве в кафе

В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве в кафе

Подозреваемые в причастности к конфликту в кафе, где погиб человек, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:51

2021-02-27T16:51

2021-02-27T16:51

россия

гумвд

ленинградская область

кировский район

шлиссельбург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемые в причастности к конфликту в кафе, где погиб человек, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 25 февраля вечером в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 28-летнего доставщика заказов. Он сообщил, что, когда он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам и сообщил об инциденте в полицию. Полицейские обнаружили в кафе тело мужчины с огнестрельным ранением груди.В ночь на 27 февраля полицейские по местам проживания задержали пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных - 33-летний владелец кафе.При обыске увеселительных заведений полицейские изъяли нелегальные игровые автоматы.Конфликт стал результатом встречи двух групп из одной диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599069221.html

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597856177.html

https://ria.ru/20210210/ubiystvo-1596911368.html

россия

ленинградская область

кировский район

шлиссельбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ленинградская область, кировский район, шлиссельбург, происшествия