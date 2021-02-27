В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве в кафе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемые в причастности к конфликту в кафе, где погиб человек, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники уголовного розыска задержали группу лиц, подозреваемых в причастности к конфликту в кафе, в ходе которого от огнестрельного ранения погиб человек", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 25 февраля вечером в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 28-летнего доставщика заказов. Он сообщил, что, когда он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам и сообщил об инциденте в полицию. Полицейские обнаружили в кафе тело мужчины с огнестрельным ранением груди.
В ночь на 27 февраля полицейские по местам проживания задержали пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных - 33-летний владелец кафе.
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"Все они выходцы с Кавказа, четверо из них имеют российское гражданство. При задержании у злоумышленников изъято несколько единиц оружия", - сказано в сообщении.
При обыске увеселительных заведений полицейские изъяли нелегальные игровые автоматы.
Конфликт стал результатом встречи двух групп из одной диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния, отмечается в сообщении.
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