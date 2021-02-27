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В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве в кафе
В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве в кафе
Подозреваемые в причастности к конфликту в кафе, где погиб человек, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:51
2021-02-27T16:51
россия
гумвд
ленинградская область
кировский район
шлиссельбург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемые в причастности к конфликту в кафе, где погиб человек, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 25 февраля вечером в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 28-летнего доставщика заказов. Он сообщил, что, когда он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам и сообщил об инциденте в полицию. Полицейские обнаружили в кафе тело мужчины с огнестрельным ранением груди.В ночь на 27 февраля полицейские по местам проживания задержали пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных - 33-летний владелец кафе.При обыске увеселительных заведений полицейские изъяли нелегальные игровые автоматы.Конфликт стал результатом встречи двух групп из одной диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599069221.html
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россия
ленинградская область
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россия, гумвд, ленинградская область, кировский район, шлиссельбург, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве в кафе

16:51 27.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемые в причастности к конфликту в кафе, где погиб человек, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники уголовного розыска задержали группу лиц, подозреваемых в причастности к конфликту в кафе, в ходе которого от огнестрельного ранения погиб человек", - сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, 25 февраля вечером в полицию Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 28-летнего доставщика заказов. Он сообщил, что, когда он на рабочем автомобиле вернулся за очередным заказом к кафе на улице Затонной в Шлиссельбурге, трое неизвестных попросили срочно довезти до больницы их раненого в бедро друга. Доехав до больницы, он передал 34-летнего раненого мужчину медикам и сообщил об инциденте в полицию. Полицейские обнаружили в кафе тело мужчины с огнестрельным ранением груди.
В ночь на 27 февраля полицейские по местам проживания задержали пятеро возможных участников конфликта в возрасте от 23-х до 36-и лет. Среди задержанных - 33-летний владелец кафе.
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"Все они выходцы с Кавказа, четверо из них имеют российское гражданство. При задержании у злоумышленников изъято несколько единиц оружия", - сказано в сообщении.

При обыске увеселительных заведений полицейские изъяли нелегальные игровые автоматы.
Конфликт стал результатом встречи двух групп из одной диаспоры, соперничающих за передел сфер экономического влияния, отмечается в сообщении.
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