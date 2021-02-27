https://ria.ru/20210227/erevan-1599199156.html

Оппозиционеры провели вторую ночь у парламента в Ереване

Оппозиционеры провели вторую ночь у парламента в Ереване

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T08:12

2021-02-27T08:12

2021-02-27T09:19

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В лагере ночевали два-три десятка человек. Они рассказали РИА Новости, что ночь прошла спокойно, они грелись у костров, а сейчас занимаются уборкой. Единомышленники привезли им завтрак. Днем оппозиция анонсировала очередной митинг на этом месте.Подъезды к лагерю перекрыла полиция, цепь правоохранителей выстроилась вдоль забора парламента.Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как 24 февраля президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Поводом для этого, как писали СМИ, стало то, что Хачатрян высмеял слова премьера о российских комплексах "Искандер". На следующий день Генштаб потребовал отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку государственного переворота и призвал сторонников выйти на улицы, а затем возглавил шествие по улицам столицы.Оппозиция также вышла на улицы, возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Между сторонниками Пашиняна и его противниками время от времени завязывались стычки.Премьер-министр призывал оппозицию к диалогу и предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но затем отказался от этой идеи. Представители оппозиции заявляли, что не настроены на переговоры с властью и останутся в лагере у стен парламента, пока Пашинян не уйдет в отставку.

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Палаточный городок и полиция у здания правительства Армении Несколько десятков сторонников армянской оппозиции провели вторую ночь около здания парламента в Ереване в палаточном лагере, ночь прошла спокойно. 2021-02-27T08:12 true PT0M14S

Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста. 2021-02-27T08:12 true PT2M32S

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никол пашинян, ереван, армения, в мире