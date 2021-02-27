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Оппозиционеры провели вторую ночь у парламента в Ереване
Оппозиционеры провели вторую ночь у парламента в Ереване
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T08:12
2021-02-27T09:19
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В лагере ночевали два-три десятка человек. Они рассказали РИА Новости, что ночь прошла спокойно, они грелись у костров, а сейчас занимаются уборкой. Единомышленники привезли им завтрак. Днем оппозиция анонсировала очередной митинг на этом месте.Подъезды к лагерю перекрыла полиция, цепь правоохранителей выстроилась вдоль забора парламента.Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как 24 февраля президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Поводом для этого, как писали СМИ, стало то, что Хачатрян высмеял слова премьера о российских комплексах "Искандер". На следующий день Генштаб потребовал отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку государственного переворота и призвал сторонников выйти на улицы, а затем возглавил шествие по улицам столицы.Оппозиция также вышла на улицы, возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Между сторонниками Пашиняна и его противниками время от времени завязывались стычки.Премьер-министр призывал оппозицию к диалогу и предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но затем отказался от этой идеи. Представители оппозиции заявляли, что не настроены на переговоры с властью и останутся в лагере у стен парламента, пока Пашинян не уйдет в отставку.
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Палаточный городок и полиция у здания правительства Армении
Несколько десятков сторонников армянской оппозиции провели вторую ночь около здания парламента в Ереване в палаточном лагере, ночь прошла спокойно.
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

Оппозиционеры провели вторую ночь у парламента в Ереване

08:12 27.02.2021 (обновлено: 09:19 27.02.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В лагере ночевали два-три десятка человек. Они рассказали РИА Новости, что ночь прошла спокойно, они грелись у костров, а сейчас занимаются уборкой. Единомышленники привезли им завтрак. Днем оппозиция анонсировала очередной митинг на этом месте.
Подъезды к лагерю перекрыла полиция, цепь правоохранителей выстроилась вдоль забора парламента.
Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как 24 февраля президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Поводом для этого, как писали СМИ, стало то, что Хачатрян высмеял слова премьера о российских комплексах "Искандер". На следующий день Генштаб потребовал отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку государственного переворота и призвал сторонников выйти на улицы, а затем возглавил шествие по улицам столицы.
Оппозиция также вышла на улицы, возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Между сторонниками Пашиняна и его противниками время от времени завязывались стычки.
Премьер-министр призывал оппозицию к диалогу и предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но затем отказался от этой идеи. Представители оппозиции заявляли, что не настроены на переговоры с властью и останутся в лагере у стен парламента, пока Пашинян не уйдет в отставку.
"Конец бархату": ситуация в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к протестующим на улице Еревана
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

Мужчина с национальным флагом на проспекте Баграмяна в Ереване
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

Сотрудники полиции возле Дома правительства в Ереване
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента в Ереване
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

Протестующие возле Дома правительства в Ереване
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

Супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян во время митинга в Ереване
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Митингующие в Ереване.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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