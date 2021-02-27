https://ria.ru/20210227/chernovtsy-1599246628.html

Мэр Черновцов опроверг сообщения о взрыве кислородного баллона в больнице

Мэр Черновцов опроверг сообщения о взрыве кислородного баллона в больнице

Причины возгорания в городской клинической больнице №1 города Черновцы, вследствие которого погиб один человек, еще один пострадал, еще выясняются, это не... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:17

2021-02-27T17:17

2021-02-27T17:17

черновцы

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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Причины возгорания в городской клинической больнице №1 города Черновцы, вследствие которого погиб один человек, еще один пострадал, еще выясняются, это не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона точно не было, сообщил городской глава Роман Кличук.Ранее замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак сообщила, что взрыв произошел в городской больнице украинских Черновцов, есть пострадавшие. Госслужба по ЧС Украины позднее сообщила, что один человек погиб и один пострадал вследствие "вспышки кислородной трубы", были эвакуированы 20 человек.Он также добавил, что в соседних палатах "стоит ужасный запах", поэтому пациентов оттуда эвакуировали в другие больницы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черновцы, украина, в мире