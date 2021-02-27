Мэр Черновцов опроверг сообщения о взрыве кислородного баллона в больнице
© Фото : Інформаційне агентство "АСС"Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в больнице в городе Черновцы, Украина
КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Причины возгорания в городской клинической больнице №1 города Черновцы, вследствие которого погиб один человек, еще один пострадал, еще выясняются, это не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона точно не было, сообщил городской глава Роман Кличук.
Ранее замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак сообщила, что взрыв произошел в городской больнице украинских Черновцов, есть пострадавшие. Госслужба по ЧС Украины позднее сообщила, что один человек погиб и один пострадал вследствие "вспышки кислородной трубы", были эвакуированы 20 человек.
"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - написал он в Facebook.
Он также добавил, что в соседних палатах "стоит ужасный запах", поэтому пациентов оттуда эвакуировали в другие больницы.